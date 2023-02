L’ucraina di Mombaroccio: "Grazie a tutti"

"Non mi stanco di dire grazie ai mombaroccesi, il loro aiuto ci ha permesso di acquistare medicinali, vitamine e beni di prima necessità da destinare all’Ucraina". Kseniia Kosiakova, ucraina da 12 anni a Mombaroccio, racconta quanto fatto con tanta emozione: quasi 4.000 euro raccolti dalla comunità e tantissimi ucraini aiutate. L’ultima donazione di gennaio ha permesso la spedizione di 10 pacchi di generi alimentari e igienici inviati a Novomoskovsk e oltre 90 scatole di vitamine destinate a una scuola di Kharkiv che accoglie bambini con problemi di vista. Dallo scoppiare del conflitto tra Russia e Ucraina il 24 gennaio 2022, Kseniia si è subito mobilitata per aiutare la sua terra, trovando il sostegno di moltissimi compaesani. "Dopo pochi giorni dall’inizio della guerra ho scritto al sindaco e lui ha subito sostenuto la proposta di aiutare il popolo ucraino. Abbiamo fatto tutto il possibile in questo anno, e per questo devo anche ringraziare la mia amica Alyona Lohvin". La prima spedizione, tra aprile e maggio 2022, venne fatta tramite i canali della Croce Rossa Italiana mentre questa volta, grazie alla collaborazione tra il Comune, l’associazione "Insieme per Ucraina" ODV e la farmacia comunale del dottor Marco Mazza, è stato fatto tutto in autonomia. Il materiale è stato raccolto durante il "sabato solidale" del 14 gennaio e grazie alle donazioni lasciate in una cassettina disposta in farmacia.

"I mombaroccesi sono generosissimi, anche tante persone anziane sono venute a dare il loro contributo. Nessuno è uscito senza aver donato qualcosa e questo è significato tanto per me. Io vivo qui da 12 anni ma in Ucraina ho mio padre e tanti parenti. Alcuni zii vivono nella zona occupata dalla Russia, a Skadovsk, vicino a Kherson. È impossibile aiutarli, non si può spedire niente nel territorio dove ci sono i russi, quindi cerchiamo di aiutare il più possibile le zone liberate. C’è anche il problema della mancanza di luce, per questo con l’associazione spediamo a famiglie e soldati anche delle candele fatte a mano". L’associazione, nata a settembre da 8 cofondatori italiani e ucraini, ha sede a Fano e conta tantissimi volontari. Quanto fatto per portare aiuti umanitari è grandioso, e c’è pure chi si è mobilitato per dare ospitalità a chi fuggiva dalla guerra. Così come Mombaroccio. "Quando abbiamo avuto da parte della Prefettura la possibilità di accogliere profughi ci siamo interfacciati subito con Kseniia e con i mombaroccesi", racconta il sindaco Emanuele Petrucci. "Ora alloggiano da noi alcune famiglie con bambini di circa 10-12 anni. Per questo Kseniia si è impegnata a fare da traduttrice all’interno degli ambienti scolastici e per le famiglie stesse, assistendoli sin da subito. E per questo, e tutto il resto, la ringrazio tanto".

Lucia Arduini