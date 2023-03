L’Udc si ritrova a Reforzate: "Avanti con nostri valori"

Si è svolta nei giorni scorsi a Reforzate, frazione di Sant’Ippolito, la riunione degli esponenti provinciali (foto) dell’Udc (Unione di Centro). "È stato – spiega lo stesso Udc- un importante momento di confronto, dialogo e programmazione dell’attività politica del Partito che sta riorganizzando la propria struttura a livello locale con una presenza sempre più incisiva e capillare sul territorio, non solo della costa ma anche dell’entroterra". Hanno introdotto i lavori i coordinatori provinciali che hanno invitato i presenti a condividere le aspettative e le prospettive per il presente e per il futuro del partito. "Unanime è stata la richiesta- aggiunge l’Udc provinciale- di ripartire dalle fondamenta ovvero dai valori che sempre hanno contraddistinto i democratici cristiani: dalla centralità della famiglia nel contesto sociale alla ricerca della pace e del rispetto dell’ambiente, dall’educazione dei figli nella scuola al diritto alla salute; tutte tematiche su cui l’Udc vuole impegnarsi e spendersi per poter cambiare le cose e migliorare la vita della gente". Dagli oltre venti delegati presenti è arrivata la richiesta di una presenza costante e identitaria a quanti sono stati eletti ai vari livelli nelle istituzioni dai comuni, alla provincia, dalla regione e al parlamento nazionale. In cantiere anche alcune iniziative a livello provinciale per affrontare e discutere sulle criticità del momento con l’obiettivo per nulla scontato di coinvolgere in questo cammino di riavvicinamento alla politica dei tanti giovani del territorio. Tra altri preso parte all’incontro i rappresentanti dei comuni di Fano, Fossombrone, Pesaro, Cagli, Piandimeleto, Mombaroccio, S. Ippolito, Cartoceto, Urbino, Mondolfo, Terre Roveresche e San Costanzo. am.pi.