L’Udc territoriale guarda avanti e rende la sua presenza più forte

A Reforzate, comune di Sant’Ippolito si è svolto lo scorso giovedì un incontro tra i rappresentanti provinciali dell’Udc. Coordinati dal commissario Udc della provincia di Pesaro e Urbino Vittoriano Solazzi i tanti referenti presenti all’incontro, rappresentanti di gran parte dei comuni della provincia, si sono confrontati sul presente e sul futuro del partito chiedendo al presidente De Poli un cambiamento di passo a livello nazionale al fine di essere sempre più presenti, incisivi e attenti alle istanze del territorio.

"Cerchiamo di crescere – ha detto Solazzi nel suo intervento iniziale – con una proposta politica alternativa al rumore odierno, una proposta che parta dai nostri valori di riferimento: la centralità della persona, della famiglia, del lavoro, la capacità di ascolto e di confronto, la moderazione come stile". Presenti anche il senatore Antonio De Poli, presidente del partito Udc e il senatore Antonio Saccone, commissario regionale Udc delle Marche. "Passione e amore per il territorio sono gli elementi che ci muovono – ha detto il segretario regionale Saccone – facciamoci vedere di più senza timori, miglioriamo la nostra comunicazione".

Il senatore De Poli ha poi fatto un excursus sulla situazione nazionale e sulle prossime elezioni regionali. "Mettiamo insieme storia e prospettive future – ha sottolineato De Poli – guardiamo avanti e lavoriamo per avere un gruppo parlamentare più ampio, siamo concreti, l’asse di pensiero cristiano-moderato deve ripartire per ricoprire il suo spazio senza dare nulla per assodato".

Poi alcuni rappresentanti delle realtà comunali hanno sottolineato come sia necessario abbandonare le "ovvietà" politiche e le nostalgie del passato abbracciando la concretezza e cercando sempre maggiori "aderenze" con la gente. "Vogliamo offrire risposte alle domande quotidiane che il territorio ci presenta – è stato ribadito durante gli interventi – a partire dalla sanità al mondo del lavoro passando per l’agricoltura e l’impresa. In vista delle elezioni regionali l’Udc vuole proporsi come una realtà viva e attenta ai problemi della gente con una struttura radicata e presente sul territorio. Chi è lontano dalla politica e non va a votare è perché non trova più la sostanza della stessa, i partiti sono diventati tifoserie e non più luoghi di confronto". Offerti infine diversi spunti di riflessione anche sul tema della crescita dei piccoli comuni (sempre più in difficoltà per mancanza di servizi e spopolamento) che devono cercare nella cooperazione comune a livello di distretti il loro punto di forza valorizzando prodotti ed eccellenze locali.

"Nel mese di febbraio – informa una nota – l’Udc si riunirà nuovamente per delineare ed approfondire maggiormente, gli “spunti“ ed i suggerimenti emersi nel corso del dibattito".

am. pi.