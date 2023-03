L’Udi in piazza al fianco di chi soffre

L’Udi, la storica associazione "Unione donne italiane" è scesa in piazza del Popolo ieri al fianco delle donne e bambine che in questo momento pagano il prezzo delle ingiustizie.

"Gli eventi di Afghanistan, Iran, Ucraina, Russia, Siria, Palestina, delle donne curde e di molti paesi africani, ci raccontano del coraggio delle donne, di tenere alla vita, alla loro e quella dei loro cari, spesso costrette a mettersi in viaggio; come le donne e le bambine e bambini del naufragio di Cutro che ci ferisce e ci fa vergognare e di cui non possiamo essere indifferenti". "Oggi – continuano le donne dell’Udi sede di Pesaro – per noi la mimosa, fiore simbolo di questa Giornata, ha il volto della speranza di rinnovare quel gesto nella potenza di un patto di pace che metta la guerra fuori dalla storia. Abbiamo bisogno – continua la nota dell’Udi – di molte mani per tessere la trama resistente di questa pace, con determinazione e speranza, per il futuro che comincia qui ed ora nei nostri passi".