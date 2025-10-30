L’ufficio di prossimità approda a Macerata Feltria

Inaugurato martedì a Macerata Feltria, presso la sede distaccata dell’Unione Montana del Montefeltro, uno dei due uffici di prossimità messi a disposizione dei cittadini dell’entroterra. Il secondo ufficio sarà invece a Carpegna, presso la sede principale dell’Unione Montana e funzioneranno alternati. L’ufficio resterà aperto a Macerata Feltria il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 o su prenotazione, mentre a Carpegna presso la sede dell’Unione Montana il servizio sarà disponibile il mercoledì dalle 10 alle 13, aiutando il cittadino per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale. Questi sportelli, 12 in tutta la Regione, serviranno i cittadini, tra l’altro, per l’orientamento e informazione sugli istituti di protezione giuridica, il supporto alla compilazione della modulistica vigente presso il Tribunale o all’invio e ricezione di depositi presso la cancelleria del Tribunale, sulla base della delega conferita dal cittadino.

"Questo è un servizio importante che testimonia la vicinanza delle istituzioni al territorio - ha commentato il presidente dell’Unione Montana Montefeltro Andrea Spagna -, e vuol essere un punto d’inizio per avvicinare i servizi ad una zona di confine come la nostra, che presenta delle criticità ma anche tantissime potenzialità. Macerata Feltria è il centro del Montefeltro, quello che si può delocalizzare dall’amministrazione centrale vogliamo portarlo qui, affinché sia più vicino ai cittadini".

"L’Ufficio di prossimità è una istituzione importante -ha spiegato Francesco Grippa, Magistrato del Tribunale di Urbino- siamo nella branca del diritto che si occupa dei soggetti più fragili ed è importante avere un ufficio sul territorio, anche alla luce della conformazione geografica della provincia. Questo può aiutare a far percepire la giustizia più vicina al cittadino, intercettarne le istanze e a recuperare gli effetti delle riforme degli ultimi 20 anni, in cui si è assistito a una chiusura di alcuni tribunali e all’accentramento della giustizia. Quest’Ufficio servirà a creare distensione e collaborazione sul territorio. Da parte nostra c’è massima disponibilità, i cittadini non temano di informarsi e rivolgersi all’ufficio".

"Questo progetto rappresenta un segno concreto di come le istituzioni possono avvicinarsi davvero ai cittadini -sottolinea la presidente dell’Ambito Territoriale Sociale n.5 Maria Assunta Paolini-. L’Ufficio di prossimità darà supporto e orientamento, credo fortemente nella sua utilità sociale".

Andrea Angelini