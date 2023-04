L’ufficio informazioni ora funziona Sempre aperto anche nelle feste

L’ufficio di informazioni turistiche di Urbino in via Puccinotti, di fronte a Palazzo Ducale, rimarrà aperto durante le festività. Dopo le inconcepibili chiusure nei fine settimana per la mancanza di personale, la Regione Marche e il Comune di Urbino hanno fatto in modo di mettere una persona in più per l’apertura, festivi compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 tutti i giorni, senza intermittenza né lavoro in smart working.

"Si sono confermate le aspettative con tante presenze, anche internazionali, e siamo contenti - spiega l’assessore al turismo della città Roberto Cioppi - . Questa mattina (ieri per chi legge) più volte abbiamo rifornito il punto Iat con brochure e cartine. Piace molto l’iniziativa proposta dalle Guide Turistiche di Urbino per chi pernotta da noi. Un’altra peculiarità che sta premiando per quanto riguarda le presenze in città è la ristorazione di qualità. E’ cresciuta tantissimo e questo ci rende più attrattivi. Posso dire che abbiamo iniziato bene la stagione, sono fiducioso".

Le iniziative organizzate dal Comune con le associazioni come Proloco, ClubIddu, guide turistiche e Confesercenti prevedono Chiese e Oratori aperti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, così come la Sinagoga che possibile visitare dalle 10 alle 12. L’associazione delle Guide turistiche Urbino Ducale è invece a disposizione degli ospiti delle strutture ricettive per tour guidati e gratuiti. Nella piazzetta delle erbe, dalle 10 alle 20, sarà allestito il mercatino "Batanài tra le mura" con modernariato, artigianato e antiquariato. Lunedì per i più piccoli si apre la caccia alla uova dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica.

Francesco Pierucci