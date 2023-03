L’Ufficio tecnico del Comune andrà all’ex Agenzia Entrate

L’Ufficio tecnico e l’Ufficio urbanistica del Comune cambieranno sede, restando in centro storico, ma avvicinandosi alle porte della città rispetto agli attuali locali di via Santa Chiara. Lo afferma il sindaco, Maurizio Gambini, che spiega: "Abbiamo sondato l’acquisto degli ambienti che ospitavano l’Agenzia delle Entrate, in via Bramante, larghi 1.200 metri quadrati, su tre piani e con ascensore. Sono già allestiti, con pochi lavori da fare, e più accessibili all’utenza, essendo vicini ai parcheggi, perciò ci è sembrato opportuno e strategico spostarli lì. C’era l’esigenza di cambiare perché i locali di Santa Chiara sono, invece, da adeguare. Chiaramente, non li trasferiremo domattina, anche perché c’è da gestire la questione dei progetti Pnrr, che è al culmine, e si andrà almeno al 2024, ma spero comunque che avvenga velocemente e intanto abbiamo impostato il discorso".

L’operazione costerà circa un milione di euro, 800mila per l’acquisto e il resto per le spese, e il Comune ha deliberato stanziamenti per l’acquisizione tramite mutuo. Parallelamente, sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni gli attuali ambienti degli uffici, il cui valore stimato è di quattro milioni: "Lo spostamento è però svincolato dalla vendita – prosegue Gambini –. I locali di Santa Chiara sono idonei per le attività di altri enti: dall’Isia, già legata all’area, all’Università, fino all’Accademia di Belle Arti, tanti hanno esigenze. Essendo ambienti da riqualificare (per esempio vanno rimosse delle barriere architettoniche), per noi non più funzionali, e dato che il Comune non può investire ovunque, altrimenti verrebbe meno la sostenibilità, abbiamo visto l’alienazione come una scelta utile sia per rendere possibile una serie di aggiustamenti che è bene fare, sia per andare incontro alle necessità di istituti superiori e Ateneo".

A proposito di spostamenti, il sindaco ha anche detto che c’è un progetto pronto per recuperare l’immobile ex Megas, in zona Sasso, e che ci sono già diversi soggetti interessati a muoversi lì: "Non escludo che, se non si dovesse realizzare la vendita dei locali di Santa Chiara, si chiedano finanziamenti per ristrutturarlo, perché quel bene non può più restare com’è ora. Serviranno quasi quattro milioni, di cui 2,5 a carico del Comune e 1,5 di Marche Multiservizi, che ha preso l’impegno di acquisire un terzo dell’immobile. Lì, andranno dei loro uffici e altri servizi per la città che possono stare all’esterno del centro storico, come la Protezione civile, che ancora non ha una sede fissa, e abbiamo già vari interessati, tra cui l’Agenzia delle Entrate. Valutiamo anche l’acquisizione di altre aree adiacenti, per progetti finanziabili con il Pnrr, e potrebbero esserci novità rapidamente".

Nicola Petricca