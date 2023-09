Lugli, M5s: "L’Elvezia è un esempio di solidarietà, merita sostegno"

"L’Hotel Elvezia è un esempio di solidarietà e accoglienza che merita il sostegno e il rispetto di tutta la comunità". Il consigliere comunale di maggioranza, Lorenzo Lugli, è stato in visita alla struttura ricettiva di viale Fiume, per esprimere solidarietà al gestore, Andrea Verde e agli ospiti dell’hotel, dopo i recenti fatti di cronaca e le proteste di alcuni residenti della zona. "C’è anche chi dice che l’Hotel Elvezia sia un inferno per i vicini – osserva il pentastellato –, un luogo per cui si sentono minacciati, disturbati per la presenza di persone che non conoscono e non vogliono conoscere. Alcuni temono per la sicurezza, la salute, la convivenza, tanto da fare una raccolta di firme per allontanare gli ospiti dell’hotel extracomunitari, accusati di essere una fonte di problemi e di disagio. Questa presa di posizione, secondo la mia opinione, è basata su informazioni inesatte e fatti travisati che alimentano pregiudizi e discriminazioni. Sono andato di persona e ho avuto conferma di quanto già sapevo – spiega Lugli –. Questo albergo, situato in una posizione strategica in città, ha aperto le porte a persone di varie nazionalità che cercano una nuova opportunità di vita in Italia. Si tratta di un posto che offre ospitalità, assistenza e integrazione a chi ne ha bisogno. Gli ospiti sono perlopiù persone che hanno un lavoro e possono pagare le loro spese in attesa di un alloggio definitivo. Qui possono contare sul sostegno di Andrea Verde, il gestore dell’hotel, che ha deciso di affrontare il fenomeno dell’immigrazione con umanità e responsabilità. Hotel Elvezia è, secondo me, un angolo di paradiso dove si prova a costruire una società più aperta e inclusiva, invece di alimentare una spirale di ostilità, odio e rifiuto. In realtà, gli ospiti dell’Hotel Elvezia sono persone pacifiche, che collaborano con lo staff dell’albergo per favorire il loro inserimento nella società. Non ci sono stati episodi di violenza o di illegalità da parte loro, se non qualche caso isolato e gestito prontamente dalle forze dell’ordine".