Lui 68 anni, lei 12: violenza choc nel Pesarese

Pesaro, 24 ottobre 2025 – Lei aveva solo dodici anni e trascorreva spesso i pomeriggi nella casa delle anziane vicine di casa, che considerava come nonne. Un luogo familiare, di affetto e merende. Ma per quella ragazzina di dodici anni, secondo l’accusa, proprio lì sarebbe cominciato l’incubo. Seduto spesso su quella stessa poltrona, infatti, c’era anche lui: un uomo dell’entroterra fanese, all’epoca 68enne, che di quelle anziane era amico di lunga data.

Un volto noto, familiare, quasi di casa e ora è sotto processo al tribunale collegiale di Pesaro con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della ragazzina. Gli episodi contestati risalirebbero al periodo tra il 2020 e il 2023, quando la ragazza aveva tra i dodici e i quattordici anni.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo, classe 1952 dal carattere brillante e molto presente nella cerchia delle vicine, avrebbe approfittato della confidenza costruita in quel contesto domestico per avvicinare la bambina. La giovane lo incontrava quasi ogni giorno nella casa delle anziane, che considerava come nonne. Poi, con il tempo, qualcosa cambia: la zia nota che la nipote si trucca per andare da loro, come se dovesse prepararsi a un incontro. E anche la nonna, insospettita, commenta che non le piace quella frequentazione.

Il sospetto si acuisce una sera, quando la ragazzina dice ai familiari che uscirà dopo cena con il fratellino per andare al parco. In realtà non ci va: raggiunge la casa dell’uomo.

Il nonno, non vedendola, si mette a cercarla, passa al parco e poi sotto l’abitazione del settantenne, dove nota le luci accese. Dopo poco lei esce di corsa. Tornata a casa le chiedono dove sia stata e la bambina scoppia in lacrime e racconta tutti gli abusi subiti. Prima le attenzioni, poi l’avvicinamento fisico e infine i rapporti sessuali completi, consumati fino a pochi giorni prima.

La denuncia scatta nel luglio del 2023. La ragazza, oggi adolescente, è costituita parte civile e assistita dall’avvocata Fabiana Ippoliti. In incidente probatorio, già mesi fa, ha confermato le accuse. Ieri in aula, davanti al collegio del tribunale di Pesaro, sono stati ascoltati la madre, la zia, il nonno e il maresciallo che ha seguito le indagini. Acquisite anche le sommarie informazioni testimoniali raccolte nella fase preliminare.

Secondo l’integrazione della querela, l’imputato avrebbe in seguito minacciato il nonno della ragazzina di non procedere con la denuncia e, in un episodio successivo, stretto le mani al collo della minore. La prossima udienza è fissata per il 27 novembre.