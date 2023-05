Lui è inglese con nonna di Urbino lei è australiana: sposi a Cagli

Arrivano da Australia ed Inghilterra. Sono due giovani che hanno scelto Cagli per coronare il loro sogno d’amore celebrato venerdì scorso in Comune nel Salone degli Stemmi. Gli sposi, Isabel Thomas di nazionalità australiana e Rory Massimo Burgoyne Moore, inglese, hanno poi festeggiato con numerosi amici e parenti arrivati a Cagli per l’occasione. Lo sposo ha radici famigliari ad Urbino da dove la nonna, Eleonora Marzoli, emigrò nel 1951 in Inghilterra per lavorare nelle fabbriche del tessile. Lo sposo viene da sedici anni in vacanza con la famiglia in un agriturismo di Cagli, un modo per tornare nella terra di sua nonna con al seguito altre famiglie inglesi che tornano puntualmente affascinate dalla cultura della vicina Urbino, del territorio circostante e delle specialità gastronomiche locali.

Mario Carnali