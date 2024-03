Lui gioca di squadra anche a fine partita:: "Merito di tutti, non mio"

Dopo otto sconfitte consecutive, finalmente Pesaro ritorna al successo. Una gioia che vale doppio dato che è stata ottenuta con la capolista Germani Brescia. Mvp di serata il nuovo americano, Justin Wright-Foreman, energia e sostanza. Arriva in sala stampa salutando in italiano e con un cappellino viola in puro stile stelle e strisce: "Sono contento, sono stato ben accolto dalla squadra e dal pubblico, sapevo dell’importanza di questa partita. Questa vittoria è merito di tutti, è un successo della squadra, non mio personale" dice. Sull’atmosfera dell’astronave: "E’ bellissimo far parte di questo clima, il pubblico è stato fantastico. Per me questa è la migliore esperienza che ho vissuto, l’ambiente è meraviglioso. Perché sono venuto a Pesaro? Molti giocatori me ne hanno parlato bene, mi hanno detto che mi sarei trovato bene e io do il massimo dove mi sento ben accettato". Sul nuovo giocatore interviene anche coach Meo Sacchetti: "Sapevamo che aveva facilità a far canestro ed una buona lettura del gioco. Appena arrivato, in allenamento ha iniziato subito a parlare, aiutando il gruppo anche vocalmente, certi giocatori non parlano mai. E’ un giocatore molto atletico, tanto che può schiacciare con facilità. Ma quello che è importante è stato il suo relazionarsi con la squadra, si vede che ci tiene anche ai rapporti umani". Sui due preziosi punti: "E’ merito anche del lavoro del preparatore atletico che durante la pausa ha fatto un lavoro in profondità per poter giocare una pallacanestro di corsa. Siamo stati bravi anche a spezzare subito la partita e soprattutto a gestire il vantaggio, anche quando gli avversari si sono riavvicinati. Quando perdi tante partite può succedere di aver paura. Siamo contenti. Eravamo stanchi di perdere". Questo è anche il primo successo di Sacchetti sulla panchina biancorossa.

Beatrice Terenzi