Lui la lascia, lei lo perseguita. Inizia un percorso e guarisce:: "Ora sono un’altra donna"

Storia di sesso e di ossessioni: ma con due anomalie. La prima: stavolta la stalker è lei, non lui. La seconda: la stalker ha fatto un percorso psicologico, ha capito ed è "guarita".

E’ quindi una storia tutto sommato a lito fine, nonostante una condanna, quella che si è conclusa ieri davanti al gup Antonella Marrone: una riminese di 54 anni è stata condannata a 8 mesi per stalking, pena sospesa, con l’accusa di aver tartassato il suo ex, di 4 anni più giovane, di messaggi e telefonate minacciose – fino a 43 al giorno tra chiamate e messaggi – per un totale di circa 7500 in due anni e mezzo. Tutto perché l’uomo a un certo punto aveva deciso di interrompere la relazione, e la donna di fronte a questo abbandono va praticamente fuori di testa. Non lo accetta, in nessun modo, e l’unica reazione che sceglie è quella di perseguitarlo. Quindi inizia a minacciarlo con più telefoni, visto che lui le aveva bloccato alcuni numeri. Va sotto casa sua. E i messagggi che gli invia non sono proprio concilianti, tipo: "Bastardo, mando qualcuno a farti del male". Mentre ad altri, diceva: "Lui è mio e di nessun altra". La relazione si sviluppa tra il 2019 e il 2021: lui alla fine non ce la fa più e nel 2021 la denuncia. Il reato di stalking a carico della donna era aggravato dal fatto che lei era già stata ammonita dal questore di Pesaro. Che nella sostanza le dice: "Smetti gli atti persecutori, altrimenti per te ci saranno conseguenze penali sempre più gravi". Ma lei non smette. Finchè finisce sotto indagine per l’ormai noto articolo 612 bis del codice penale, secondo comma, atti perescutori. I fatti si erano svolti a Fano.

Inizialmente la donna, che fin dall’inizio è stata difesa dall’avvocatessa Liana Pesaresi, negava l’evidenza: "Io non ho fatto nulla". Solo che poi, come prevede la legge e la procedura del codice rosso, si rivolge a un consultorio del Riminese che tratta soggetti maltrattanti, cercando di recuperarli. Scatta qualcosa nella sua testa, e la donna ce la fa alla grande. Inizia il percorso di recupero nel giugno scorso, quindi prima della condanna di ieri mattina: e la pena sospesa le è stata concessa proprio per questa sua volontà di ravvedimento.

Alla fine la 54enne riuscirà a dire alla sua legale, Liana Pesaresi: "Avvocato, mi sono sbloccata. Ho raccontato agli psicologi tutta la mia vita. Ora sono un’altra donna".

Alessandro Mazzanti