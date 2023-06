"Lui mi ha violentata" E’ il ragazzo della sorella

Il medico l’ha ritenuta capace di testimoniare e così la 16enne che ha accusato di essere stata violentata dopo la discoteca dal fidanzato della sorella, sarà sentita in incidente probatorio il prossimo 22 giugno (assistita dall’avvocato Andrea Floriani). Quel giorno, ripercorrerà davanti al giudice tutto quello che sarebbe successo la notte del 7 agosto 2022 dopo una serata trascorsa al Bikini, locale di Cattolica. Serata che, secondo quanto denunciato, si era conclusa con la minorenne collassata nel bagno per qualche drink di troppo. Quando si riprende, chiama il fidanzato della sorella per farsi venire a prendere. La sorella non c’è, è in ospedale per un intervento. Il giovane, un 21enne pesarese, arriva al Bikini e la porta a casa da lui. I due dormono nello stesso letto. In casa c’è anche il padre del giovane. Tutto sembra finire lì. E invece, circa un mese dopo, a metà settembre, la 16enne confida alla madre quel rapporto sessuale che lei non avrebbe voluto. Scatta la denuncia. Il giovane, difeso dall’avvocato Eleonora Barbieri, respinge tutte le accuse.

e. ros.