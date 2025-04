Lui non si scompone: "La legge ci dà ragione". Ma soltanto da febbraio

"Mi sembra il Circo Barnum, con l’opposizione che corre a pestare i piedi all’avvocata Pia Perricci, rappresentandone addirittura una brutta copia". Risponde così il vicesindaco Daniele Vimini, subito dopo la conferenza stampa del centrodestra, assecondando provocatoriamente la tesi della Perricci, secondo cui il centrodestra ha giocato d’anticipo dopo che lei aveva fissato una conferenza stampa per oggi. "C’è poco da interpretare – aggiunge Vimini – il legislatore dà ragione al Comune togliendola ad Anac perché riconosce, tramite un aggiornamento di legge, come valida e legittima, una prassi consolidata nelle Marche e nel resto d’Italia". Qui il vicesindaco si riferisce alla norma del Milleproroghe che dal febbraio 2025 rende possibile la nomina degli amministratori comunali nelle Fondazioni controllate dai Comuni. Ma la delibera dell’Anac va a "punire" tutto quello che è avvenuto prima, quando quel tipo di nomina era vietata.

"Il Comune di Pesaro – argomenta ancora il vicesindaco – si è attenuto a una tradizione istituzionale ricorrente nella regione Marche ma anche nel resto d’Italia, che è quella per la quale si hanno componenti dell’organismo politico, molto spesso sindaci ma anche componenti della giunta, posti al vertice di organismi di promozione culturale riconducibili all’Amministrazione comunale. Il legislatore ha confermato la bontà di questa “tradizione” abrogando la previsione di inconferibilità contenuta nella norma; quindi nei fatti dando ragione al Comune di Pesaro, svuotando di senso le obiezioni di Anac".

"La lettura della delibera dell’Anac – si legge nella nota del Comune – consente di formulare un triplice ordine di considerazioni. La prima, è che il legislatore ha soppresso l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico, ed è veramente singolare che si pretenda oggi di invalidare un atto (quello dell’incarico di Vimini alla presidenza della Fondazione di agosto 2024) che è appunto, pienamente, conforme alla legge (ma il problema è che non lo era allora e le norme non sono retroattive, ndr)".

"In ogni caso – prosegue la nota – il Comune di Pesaro ha in corso gli approfondimenti per l’eventuale rinnovazione degli atti di nomina. La seconda considerazione è sugli atti sin qui adottati dagli organi amministrativi delle Fondazioni interessate, rimangono validi ed efficaci, in quanto, da una parte non sono mai stati contestati da qualsivoglia parte interessata e, dall’altra, perché trova applicazione il principio di salvaguardia degli effetti verso terzi. Tutt’altro scenario rispetto a quello che, irresponsabilmente, l’opposizione ha vagheggiato oggi (ieri per chi legge, ndr)".

Vimini sottolinea infine la terza considerazione: "L’Anac non irroga alcuna sanzione; rimette solamente la valutazione ai responsabili dei singoli enti interessati, i quali non potranno che prendere atto dell’intervenuta abrogazione della fattispecie di inconferibilità".