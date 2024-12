Luigi Fedrighelli, diacono, nuovo direttore Caritas

Domenica pomeriggio due importanti novità hanno riguardato la Caritas diocesana. La prima, prevista e attesa da tempo da operatori e fruitori, era la inaugurazione dell’emporio della solidarietà, locale dove vengono immagazzinati e esposti i viveri (principalmente cibo) che vengono distribuiti ai bisognosi quotidianamente dagli operatori. Appositi arredamenti e scaffalature nuove possono ora accogliere con un nuovo e più ampio allestimento tutti i beni da consegnare.

La seconda novità è stata annunciata a sorpresa dall’arcivescovo Sandro Salvucci, che era presente al pomeriggio in cui si è anche celebrata dopo tanti anni una messa nella chiesetta dei Cappuccini, vicino ai collegi. Dopo circa due decenni, alla direttrice della Caritas Itala Fazi subentra Luigi Fedrighelli (foto), diacono, già segretario vescovile e delegato alla pastorale della parrocchia di Mazzaferro. Fedrighelli si avvicenderà con Fazi formalmente il 1° gennaio 2025.

"Un ringraziamento davvero grande ad Itala – scrive la diocesi in una nota – che per quasi vent’anni ha accompagnato Caritas in questo cammino. Un cammino che non si interrompe, perché in qualità di presidente della Fondazione Caritas Diocesana continuerà ad offrire il suo encomiabile servizio. I nostri migliori auguri al diacono Luigi che con grande emozione e senso di responsabilità accoglie questo nuovo impegno pastorale per la Chiesa di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado".

g.v.