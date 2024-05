Luigi Guidi, scienziato e intellettuale da ricordare

A Pesaro gli abbiamo dedicato una via di cento metri, ma Luigi Guidi, nato a Sant’Angelo in Lizzola nel 1824 e morto nel 1883, meritava un viale per quanto fece in vita, ma visto che così non fu, ecco che per i 200 anni della nascita a lui, "uomo di scienza e cultura tra Pesaro e l’Italia unita" viene dedicata una "esposizione storico-documentaria e di strumenti scientifici" inaugurata domani mattina alle 11, con tanto di proiezione di un filmato, nei locali dell’Archivio di Stato in via Neviera a Pesaro, dove resterà aperta fino al 21 giugno.

Guidi era un tipo tosto e nel corso della sua vita forse troppo breve fu: "figura poliedrica di patriota, scienziato, agronomo, meteorologo, insegnante a Pesaro con l’arrivo della nuova Regia Scuola Tecnica e del Regio Istituto Tecnico che contribuì a far istituire. Ebbe da fare addirittura con la Repubblica Romana del trio Mazzini – Armellini – Saffi, parliamo del 1848 – ’49, lo dico per gli ignoranti, per cui subì esilio e carcere. Fu lui a fondare l’Osservatorio all’interno degli Orti Giuli che diventò Valerio con le 20.000 lire che Guidi riuscì a farsi dare dal Commissario nel 1860, dotandolo di ottima strumentazione scientifica.

Fu elemento fondamentale nella nascita e crescita dell’Accademia Agraria, ricercatore indefesso, con conoscenze e agganci in Europa. Insomma un egregio cittadino naturalmente quasi del tutto scomparso nell’oblìo. A rispolverarlo e a rendergli i giusti meriti è questa mostra da non perdere se solo si ha un po’ di testa per la nostra "casa comune", sono Archivio di Stato, Accademia Agraria, Fondazione per il Clima, Società pesarese studi storici, Comune, sterminata la serie delle collaborazioni. Ci hanno messo ciascuno intelligenza, conoscenza e sensibilità: la direttrice Sara Cambrini, Franca Cambrini, Alberto Nobili, Cristina Ortolani, Renzo Macii, Laura Piscopo, il personale dell’Archivio di Stato e gli studenti dei Pcto, Raffella Marotti, Filippo Biagianti. Fra i tanti documenti spiccano cinque splendidi acquerelli originali di Romolo Liverani di Pesaro e Sant’Angelo ai tempi di Guidi. Tutto godibile, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30, sabato fino alle 13. Domattina, dopo i saluti di Benedetto Luigi Compagnoni, della Soprintendenza archivistica regionale, gli interventi ufficiali con taglio della torta in onore di Guidi: con la cultura si mangia.

Franco Bertini