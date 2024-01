Luigi Pirandello e il cinema senza le parole

“Ciak in scena!“ è il titolo di quattro conferenze sul rapporto cinema e teatro inserite nella programmazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, e che si terranno nella sala rossa del comune di Pesaro. L’evento culturale è curato dal regista e sceneggiatore Federico Ciceroni e Paolo Montanari con il patrocinio del comune di Pesaro, il sostegno della Società operaia di mutuo soccorso di Pesaro, l’unione nazionale cavalieri d’italiano di Pesaro, il Cif comitato comunale di Pesaro, il Museo della Marineria Patrignani di Pesaro e radio Talpa media partner. Ultimo appuntamento oggi alle 17, dove verrà affrontato il tema controverso e ambiguo di Pirandello e il cinema. Dal suo primo film del 1916 “Si gira“, fino al capolavoro di Marcel L’Herbier “Il fu Mattia Pascal“, vede Pirandello difensore di un’arte innovativa, poi con l’avvento del sonoro vi è un suo dietro front perché si accorge come il cinema possa mettere in pericolo l’esistenza del teatro. Una vita difficile e di rinunce quella di Pirandello per amore del teatro.

l. d.