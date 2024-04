Luisi suona all’Annunziata

Prosegue alla chiesa dell’Annunziata (domani alle 18) la rassegna Concerti di Primavera organizzata dall’Ente Concerti di Pesaro. Il secondo appuntamento con gli "Incontri col Maestro" vede protagonisti sul palco dell’Annunziata il Maestro Gianluca Luisi (foto), docente di pianoforte del Conservatorio Rossini, e i migliori allievi della sua classe (Samuele Orazi, Alessandro Cavaliere).

Luisi è considerato dalla critica come uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi di pubblico di ogni parte del mondo: La Maison Symphonique di Montreal, Canada, la Toyota Concert Hall e Nagoya Concert Hall in Giappone, lo Shenzhen Grand Theater e la New Shanghai Symphony Hall in Cina, il Nuovo Auditorium di Milano e Teatro San Carlo, ed è stato invitato a tenere concerti per istituzioni storiche come ad esempio: la Carnegie Hall di New York ed il Musikverein di Vienna. Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. E’ stato invitato in giuria al prestigioso concorso Tschaikowsky per giovani pianisti. Dal 2011 è direttore artistico del concorso storico marchigiano "Coppa Pianisti", del festival "Osimo Piano Hours" e nel 2015 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città. Ha insegnato a Imola, Pescara, Recanati, ed è docente di ruolo al Conservatorio di Pesaro. Ha tenuto corsi di perfezionamento in alcune importanti università americane, nella Hochschule del Saarland, in Giappone e Cina. Biglietti 5 euro alla biglietteria del Teatro Rossini.