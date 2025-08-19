“Luisu“ apre il suo scrigno: vicende umane vissute sul campo

C’è dell’umanità dentro e dietro una divisa. C’è il senso del dovere plasmato da un’educazione semplice e vera, animata da valori che ti porti dietro (e dentro) tutta la vita. E’ con questo bagaglio straordinario che "Luisu", pseudonimo di Luigi Lilliu, Generale della Guardia di Finanza ben noto a Pesaro e nelle altre città dove ha lavorato con abnegazione e successo, ha vissuto (e vive ancora) la sua vicenda umana e professionale. Perché Finanzieri si nasce e non si smette più, come del resto accade agli altri Corpi delle forze dell’ordine: quando hai l’altro di fronte e in mano la lente della legge, ti senti sempre con la divisa addosso.

Tutto questo e molto di più, che rappresenta uno spaccato della società contemporanea, è analizzato e raccontato da "Luisu" in un’interessante libro dato alle stampe per i tipi di "Melchiorri editore", il cui ricavato, ossia quanto spetta all’autore, andrà in beneficenza, in parti uguali, all’Associazione Nazionale “Fiamme Gialle di Ieri” Ets ed alla Caritas di Pesaro. Sulla copertina, realizzata dall’artista Giorgio Donini, è disegnato "Lo scrigno" con bene impresso lo stemma della Guardia di Finanza, animato dalle fiamme che simboleggiano la storia del Corpo, dando origine al titolo del volume.

Cosa c’è dentro "Lo scrigno"? C’è una vita. C’è una infanzia insidiata dalla povertà e dalla malaria, ma nutrita, come si è detto, dalla famiglia e da valori veri. C’è il desiderio di riscatto da parte di "Luisu", giovane che lascia la sua terra nativa, Barumini in Sardegna, con la valigia in mano, attraversando il mare dell’incertezza (in senso letterale e scoprirete perché) ben saldo a principi quali l’umiltà e la determinazione che mai l’abbandoneranno, anche quando toccherà l’apice della sua carriera, al comando di reparti dell’ordinamento gerarchico ed infine Generale.

Una missione che lo vede in prima linea nella lotta, ad esempio, al contrabbando di sigarette, capace di gesti di coraggio estremo, come quando strappò di mano a un contrabbandiere il fucile che gli aveva puntato addosso, e di commovente generosità: vecchi indumenti dei finanzieri "prestati" ai contrabbandieri arrestati e bagnati fradici, per preservarli da possibili malanni. Ma, sorpresa nella sorpresa, in quell’occasione Luisu fece allungare loro anche un pezzo di profumate focacce pugliesi, che alle cinque di quella tormentata notte acquistò per rifocillare il personale operativo della sua Tenenza. Un gesto che aumenterà notevolmente la considerazione e la stima della comunità, e pure dei contrabbandieri, nei confronti delle Fiamme Gialle. Generosità che poi continuerà anche dopo la pensione di "Luisu".

Insomma dentro questo libro c’è una vita scandita e raccontata con un linguaggio delicato, esplicito ma sempre rispettoso della riservatezza che impone il ruolo e di ogni persona di cui si parla. C’è soprattutto la Sardegna: una regione dove le radici sono profonde e dove la natura e le circostanze ti formano con la forza di una roccia di granito, la delicatezza selvaggia di un lentischio, la dolcezza di un giglio bianco di spiaggia.

Davide Eusebi