L’UlisseFest ad Ancona. Il budget non c’era: "E rischiavamo l’overbooking in città"

"UlisseFest" ciao. Ce l’ha ’preso’ Ancona. Pesaro Capitale è troppo oberata di impegni quest’anno, e prevede così tante presenze in estate, per permettersi di ripetere anche nel 2024 il festival per eccellenza dedicato ai viaggi di Lonely Planet, la storica casa editrice di viaggi australiana il cui partner unico, in Italia, è la casa editrice Edt di Torino. Pesaro ha ospitato le ultime due edizioni, nel 2022 e 2023, che hanno portato in città migliaia di persone. L’UlisseFest aveva esordito a Bergamo, nel 2017, poi a Rimini per altre tre volte, poi due a Pesaro. Quindi chi si è gustato, negli anni scorsi, nei pomeriggi estivi gli incontri in cui relatori di varia natura riuscivano sempre, raccontando storie di mari lontani, personaggi e spedizioni, a far viaggiare la mente di chi li ascoltava e a fare capire tutta le bellezza dei viaggi, si rassegni: da venerdì 5 a domenica 7 luglio prossimi, se lo vuole vedere dal vivo, deve andare ad Ancona. Del resto, due anni fa, a Senigallia noi abbiamo scippato Caterpillar.

Ma perché questo trasloco? L’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, tra i protagonisti nell’organizzazione delle due edizioni, spiega i motivi: "Già dallo scorso autunno – dice Vimini – ci siamo resi conto che le richieste economiche del festival non coincidevano con le nostre possibilità. Poi tutto capitava in un anno delicato, come questo di Pesaro Capitale. L’UlisseFest è un festival che va curato, impegnativo, non ha un assetto ormai consolidato come ad esempio la Mostra internazionale del Cinema. A livello economico, il nostro budget disponibile era sui 230mila euro, come negli anni precedenti, ma per questa nuova edizione non sarebbero bastati per coprire gli eventi ’live’, cioè i concerti, abbiamo verificato altre soluzioni, come ad esempio ridurre i concerti, ma in questo modo il festival sarebbe risultato un po’ svilito, ed abbiamo deciso di non farlo. Non so se Ancona ha avuto altri contributi".

Poi Vimini mette in evidenza il fattore overbooking, riguardo al potenziale dell’accoglienza cittadina: "Si parla già di rischio sold out per gli alberghi cittadini a giugno, e il festival è a luglio, quindi sarebbe stato un periodo ancora più critico. Avremmo forse fatto fatica a trovare gli hotel per i relatori. Felice che resti nelle Marche. Ad Ancona faccio gli auguri". Sarà per un altra volta.

Alessandro Mazzanti