L’ultima bracciata. Fulminato da un malore muore nuotatore agonista

Sono le 7,40 del mattino, l’impianto di piscine e palestre del Parco della pace gestito da Sport Village è già aperto, i primi nuotatori sono già in acqua, come ogni mattina. Nella piscina da cinquanta metri ce ne sono due: Mario Rajola, 59 anni e l’avvocato Andrea Monsagrati nella corsia a fianco. Seduto a bordo vasca il bagnino Riccardo Passeri. Mario Rajola, bancario trasferitosi a Pesaro un anno fa, è un nuotatore agonista, ama allenarsi con continuità e grande impegno e ha trovato nella piscina da cinquanta metri del Parco della Pace una ottima soluzione per coltivare la sua passione anche nella nostra città. Si allena ogni mattina e anche ieri lo ha fatto a ritmo sostenuto con le classiche "ripetute".

Improvvisamente però si ferma, si aggrappa alla corsia e perde lentamente i sensi. Il bagnino se ne accorge subito e si tuffa, l’avvocato Monsagrati corre ad avvertire la segreteria di chiamare subito il 118. Si fa di tutto per salvare Mario, con il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale, ma non c’è niente da fare. Il nuotatore muore per arresto cardiaco. "Stavo nuotando nella corsia a fianco – racconta l’avvocato Andrea Monsagrati – io tenevo un buon ritmo, nuoto da vent’anni, ma Mario molto di più. Anche ieri mattina si stava allenando intensamente. Improvvisamente l’ho visto aggrapparsi alla corsia, a metà vasca. Ho pensato che volesse rifiatare come a volte capita a tutti e ho continuato a nuotare. Quando ho virato e sono tornato indietro nuotando, ho visto il bagnino che si era tuffato e che stava sostenendo la testa di Rajola con una mano. Sono stati attimi terribili ma che abbiamo affrontato con lucidità. Sono corso a chiamare aiuto e a chiedere l’intervento del 118 e avvisare il personale all’ingresso della piscina, nel frattempo un addetto e il bagnino avevano fatto uscire dall’acqua Mario".

E qui sono cominciati tentativi disperati di rianimarlo: "Ci abbiamo provato in tutti i modi – spiega l’avvocato Monsagrati – nell’attesa dell’ambulanza che è arrivata sul posto in tempo rapidissimi: con il massaggio cardiaco, con la respirazione artificiale, ma le condizioni del nuotatore ci sono sembrate subito disperate. Non ha mai ripreso conoscenza o dato segni di miglioramento. Anche i sanitari hanno fatto di tutto". Invano. Per Mario Rajola non c’è stato nulla da fare.

"Siamo tutti sotto choc", dichiara Andrea Sebastianelli, presidente di Sport Village che ha ordinato la chiusura dell’impianto per lutto per tutta la giornata di ieri. "Mario veniva a nuotare da noi ogni mattina – riprende Sebastianelli – cinque giorni alla settimana. Era un atleta, si allenava a gran ritmo ed era perfettamente abile, in regola per farlo, con tanto di certificato medico agonistico. Quello che è accaduto ci lascia senza parole, non nuotava per la nostra squadra master, ma era un volto ormai noto in piscina". Mario si era trasferito a Pesaro circa un anno fa da Genova. Era dipendente di Banca Intesa e abitava a Tavullia. Lascia la moglie e due figli di 10 e 13 anni.

Davide Eusebi