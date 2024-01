"L’ultima eredità". De Summa inscena il dolore della perdita

di Andrea Angelini

Va in scena giovedì sera alle 21.15 sul palco del Teatro Bramante "L’ultima eredità", un appassionato monologo di Oscar De Summa. "L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo – raccontano gli organizzatori –. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, mentre va, torna a lui presente un viaggio che ripercorre tutta la vita. Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato".

"Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sé la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento. Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita".

Oscar De Summa è nato a Brindisi, è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Il progetto luci dello spettacolo, prodotto da La Corte Ospitale, con il sostegno di MiC e Regione Emilia-Romagna, è di Matteo Gozzi, ambiente sonoro e arrangiamenti di Matteo Gozzi e Oscar De Summa.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della ventesima edizione di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con i comuni del territorio, occasione di esibirsi per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei realizzato con il contributo di Regione Marche e MiC a Pesaro, Fano, Urbino, Urbania, Jesi, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo In Campo e Senigallia. Informazioni e biglietti presso circuito AMAT/vivaticket anche online o biglietteria Teatro Bramante il giorno di spettacolo dalle 19.