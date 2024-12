L’ultima frontiera dell’Intelligenza artificiale. Tavola rotonda all’istituto professionale Benelli

“AI, Ultima Frontiera“ è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dall’Istituto professionale Benelli domani, nell’aula magna della scuola, dalle 17 alle 19, per esplorare "l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e l’impatto sul futuro". Il programma del confronto avrà tra i protagonisti il professore universitario Emanuele Frontoni, esperto di calibro internazionale, inserito nella classifica mondiale degli scienziati più citati elaborata dall’Università di Stanford. Dopo i saluti del preside Raffaele Balzano; dei consiglieri regionali Micaela Vitri e Nicola Baiocchi e dell’assessore Francesca Frenquellucci l’incontro entrerà nel vivo con l’intervista a Frontoni fatta dal giornalista Roberto Fiaccarini.

Il caposervizio del Resto del Carlino, poi, modererà la tavola rotonda con gli esperti del settore tra cui Flavio Tonetto (Confindustria Pesaro Urbino - CTS Digital Innovation Hub Marche) e Federica Candelora (Dipartimento di Informatica IPSIA Benelli). Il dibattito promette di affrontare le opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale presenta per l’industria, la ricerca e la società. "Oltre che per la scuola – osserva Balzano – aspetto in cui il Benelli vuole essere protagonista". Frontoni è Ordinario di Informatica all’Università di Macerata, è un esperto di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. Co-direttore del VRAI, è tra i principali ricercatori italiani ed europei in questi ambiti Per informazioni Andrea Zaccarelli, 0721452278; Marco Vitali 348 3020781; Mauro Olivetti, 338 4134357; email: psri02000b@istruzione.it.