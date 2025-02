“L’ultima isola“ di Davide Lomma. Le onde padrone della tragedia

Non meno di duecento persone: tanti erano i naufraghi a coprire il mare. Chiedevano aiuto. E’ quello che è apparso ai loro occhi, increduli, il 3 ottobre di 11 anni fa, quando si sono chiesti da dove venissero le grida, in un primo momento confuse dal vento. Erano migranti in balia delle onde, mentre loro erano otto abitanti di Lampedusa, usciti in mare per una gita notturna.

Tra loro, gli otto amici, anche una pesarese, Linda Barocci. Il tuffo al cuore e la disperata volontà di salvare più persone possibile sono stati i riflessi immediati di una coscienza cristallina davanti ad una tragedia che si stava consumando davanti ai loro occhi. Dei 500 migranti finiti in mare per il ribaltamento dell’imbarcazione che li aveva traghettati verso l’Europa, solo 155 sopravvissero. Di questi ultimi 47 vennero messi in salvo dagli otto isolani che con tutte le loro forze riuscirono a tirarli a bordo. La lotta per strapparli al mare è stata difficile: quando sembrava salda la presa, la persona sgusciava via perché il gasolio della barca ne aveva cosparso le braccia. Quando poi salvavi una persona, l’altra, la perdevi, inghiottita dalle onde, vinta dallo stremo delle forze. Nessuno degli otto dimenticherà mai quella notte in cui si trovarono, loro malgrado, a scegliere tra chi afferrare per primo. Una scelta scioccante la cui memoria oggi, insieme alla storia di rinnovata speranza scaturita dopo, è raccontata nel documentario “L’ultima Isola“ di Davide Lomma, regista a autore pesarese.

Il documentario destinatario di importanti riconoscimenti sarà proiettato al Cinema Giometti il 25, 26 e 27 febbraio alle ore 21. Per l’occasione, oltre a Lomma, sarà presente Linda Barocci, testimone diretta di quella notte, divenuta poi “simbolo internazionale“ della migrazione senza tutele. Da quei fatti, Unhcr, agenzia dell’Onu per i diritti dei rifugiati, ha stabilito che il 3 ottobre fosse una data d’innesco per programmare e attuare politiche di accoglienza e inclusione, a prevenzione di quanto accaduto a Lampedusa il 3 ottobre 2013. "“L’ultima isola” non è solo la narrazione di una tragedia senza alcuna spettacolarizzazione della sofferenza – sottolinea il regista –. È soprattutto un racconto sulla forza dell’amicizia e la capacità di trasformare una tragedia in un momento di rinascita collettiva. In un contesto geopolitico segnato da divisioni e indifferenza verso i migranti, il film vuole esprimere uno slancio vitale di rinascita, coraggio e speranza".

Il film, che sta girando i cinema italiani, ha già ottenuto importanti riconoscimenti: l’Audience Award al Biografilm Festival di Bologna, il Best Doc DAMS Jury al Rome Independent Documentary Festival ed ha partecipato in concorso al prestigioso festival francese FIPADOC. Il critico cinematografico Giancarlo Zappoli lo ha definito "un importante reportage che sfida le regole, riuscendo ugualmente a non spegnere mai l’attenzione. Non è solo un film sul tema delle migrazioni, ma è anche una lezione di cinema". Riconosciuto con qualifica di film d’essai dal Ministero della Cultura per gli alti meriti artistici e culturali, e patrocinato da Amnesty International, “L’ultima isola” è stato selezionato in numerosi festival internazionali, tra cui il “Los Angeles Italia Film & Art Fest” che si svolgerà l’ultima settimana di febbraio presso il leggendario Chinese Theatre di Hollywood.