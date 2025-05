L’ultima volata di ’Rico’ Paolini. Addio al corridore umile e vincente. In maglia ’Scic’ fece il Giro d’Italia

Si è spento l’altra sera all’ospedale di Fossombrone Enrico ’Rico’ Paolini. Aveva 80 anni. La sua immagine come campione del ciclismo è racchiusa in una foto: in una tappa del giro di Svizzera quando battè in volata per pochi centimetri Eddy Merckx, che era considerato una specie di Rambo di questo sport nei primi anni Settanta. I funerali di questo campione si svolgeranno domani, venerdì, alle 15 e 30, nella chiesa di Santa Maria delle Fabbrecce, frazione dove era nato. Paolini è stato tre volte campione d’Italia, ha partecipato a 5 campionati mondiali, a 9 Milano San Remo; per due volte ha partecipato alla mitica Parigi-Roubaix. Per undici volte ha partecipato al giro d’Italia con la maglia della Scic, vincendo anche 7 tappe, indossando anche la maglia Rosa; per tre volte ha partecipato al Tour de France.

Su di lui, considerato uno dei grandi ciclisti italiani di un intero decennio, dalla fine degli anni Settanta, fino all’inizio degli anni Ottanta, sono stati scritti su di lui due libri. Terminata la carriera agonistica era poi diventato direttore sportivo. Enrico Paolini, lascia due figli, Giovanni e Serena e due fratelli. "Di mio padre ho un ricordo bellissimo perché era una persona molto buona, un genitore stupendo oltre al fatto che è stato un grande campione del ciclismo", dice il figlio Giovanni. Per mestiere, una vita da giramondo fino a quando ha terminato la carriera prima come atleta e poi come dirigente e direttore sportivo. Ha abitato a Pesaro, in via Milano, quindi si è spostato a Fano per terminare poi a San Costanzo "per una scelta di vita perché sia lui che mia madre volevano vivere in collina", continua il figlio. A Pesaro aveva aperto due grandi negozi di biciclette, il primo a Baia Flaminia e quindi secondo accanto al grande supermercato della Coop. Una carriera con risvolti particolari quella di Enrico Paolini perché diventò professionista tardi, a 24 anni. E ci arrivò grazie ad un suo compagno di squadra quando era ancora dilettante, Wainer Franzoni di Reggio Emilia che lo raccomandò alla Scic allora capitanata da un altro gigante del ciclismo come Vittorio Adorni.

"Da dilettanti abbiamo passato sei anni assieme – racconta Giancarlo Ciaroni – e la cosa incredibile è che venne fermato per un anno perché non superò la visite mediche cardiache. Aveva Enrico una capacità polmonare straordinaria intorno ai 7 litri, era un tattico e soprattutto un grande velocista. Sicuramente il più grande ciclista della Regione e del Centro Italia".

Corrado Mezzolani suo amico d’infanzia ricorda un particolare della carriera di Paolini "quando al giro di Francia finì contro un palo: era gravissimo e stette per una settimana in coma. Tutti quelli di Santa Maria delle Fabrecce stettero per giorni con il cuore in gola". Quella Santa Maria delle Fabbrecce che organizzava anche pullman per seguirlo nelle corse: "Per una cronometro molto importante per la classifica – continua Ciaroni – partirono i genitori e tutti gli amici e quando Enrico lì vide prima della partenza per la commozione si mise a piangere a dirotto. Si deconcetrò e prese tre minuti...".

Anche il sindaco Andrea Biancani ha ricordato questa grande figura dello sport locale e la sua bici da corsa è al museo di palazzo Gradari. "Enrico Paolini è stata una figura indimenticabile del mondo del ciclismo italiano, simbolo dello sport della nostra città – scrive il primo cittadino assieme all’assessore Daniele Vimini –. Un campione che grazie alla sua determinazione, professionalità e tenacia, è riuscito a farsi strada tra i grandi del ciclismo nazionale e internazionale. Un esempio di passione e costanza che ha ispirato generazioni di giovani atleti e appassionati delle due ruote".

E il primo cittadino ricorda il legame con la città: a Santa Masria delle Fabbrecce grazie al suo amico Corrado Mezzolani è stato realizzato una installazione posizionata sul murales della coooperativa ricreativa culturale ‘Duilio Fabi’. La sua immagine di campione giganteggia al museo della bicicletta di palazzo Gradari. All’interno è stato ricavato e dedicato a questo campione un intero spazio.

Una vita passata tagliando il traguardo con le braccia alzate, lui grande velocista, ed un finale di vita fatto di sofferenza. Perché da anni combatteva vanamente con una malattia che non lascia speranze. E l’altra sera all’ospedale di Fossombrone il suo cuore ha cessato di battere.

m. g.