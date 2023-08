L’ultimo atto del Rof ‘Petite messe solennelle’, il trionfo di Michele Mariotti

di Claudio

Salvi

Un gran finale, per meglio dire solenne, del Rossini Opera Festival. A chiudere ieri sera questa 44esima edizione è stata infatti la Petite messe solennelle con la direzione di Michele Mariotti. Sul podio il direttore pesarese, al suo debutto con la partitura sacra, ha guidato l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, solisti e il Coro del Teatro Ventidio Basso, verso vette di rara bellezza. Il tutto in una Vitrifrigo Arena con qualche posto vuoto e in collegamento video con una Piazza del Popolo, anche qui con un buon numero di presenze. Tanti, meritati e interminabili gli applausi per Michele Mariotti che ci ha restituito questa composizione sacra di rara bellezza (scritta da Rossini nel 1863), in tutta la sua intensità. D’altra parte la bacchetta pesarese ci aveva anticipato tutta la sua ammirazione per questa partitura definendola "un autentico capolavoro e tra le cose più alte mai scritte da Rossini per la sua stupefacente modernità armonica". E c’è da dire che pochi come Mariotti conoscono la musica del Cigno e soprattutto il suo approccio meticoloso con ogni opera scritta dal maestro. E sebbene sia passato a Pesaro anche per la direzione di un’altra bellissima opera sacra (lo Stabat Mater nel 2015), il direttore cresciuto a pane e musica tra i palchi del Teatro Rossini, anche questa volta ha stupito tutti per aver letto oltre la musica; per aver dato a questa Petite tutta la solenne grandezza che meritava. Merito anche degli straordinari musicisti della Sinfonica della Rai così come dei cantanti del Coro del Teatro Ventidio Basso (rinforzato nel numero dei componenti per l’occasione).

Ma merito soprattutto dei quattro strepitosi solisti scelti dallo stesso Mariotti e dal sovrintendente Ernesto Palacio: il soprano Rosa Feola (al suo applauditissimo debutto al Rof); il tenore Dmitry Korchack (un veterano del festival); il mezzosoprano Vasilisa Berzahanskaya (ormai una star del belcanto) ed il basso Giorgi Manoshvili (voce amatissima indimenticato Lord Sidney nel 2021). Difficile persino assegnare loro un ipotetico punteggio. Tutti all’altezza e ancor di più per questa indimenticabile produzione che ha chiuso degnamente un festival che aveva in cartellone tre titoli difficili e che ha dovuto fare i conti con l’inagibilità dei teatri. Un’emergenza che è diventata un’ulteriore dimostrazione delle capacità e spirito di adattamento di questo grande Rof che va in archivio con i meritati interminabili applausi di ieri sera.