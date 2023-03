"L’ultimo contratto? Risale a tre mesi fa" "Se mi si libera qualcosa, in tre giorni va via"

Il boom degli affitti brevi cambia il volto del centro storico, alimenta l’emergenza abitativa e spacca in due il mercato della locazione. Il timore delle morosità e il fascino di una maggiore redditività, infatti, stanno contribuendo ad allontanare i proprietari dalle formule contrattuali tradizionali. Tanto che ormai dalle strade di Fano sono spariti i cartelli "Affittasi" mentre sul sito Airbnb sono oltre mille gli alloggi messi a disposizione nella nostra città. Soprattutto in centro storico e zona mare. Secondo gli operatori, la domanda di soluzioni abitative stabili da parte di coppie e famiglie non trova più risposta.

"Il mercato degli affitti è molto precario - dice Enzo Di Tommaso dell’omonima agenzia -. Non è un problema di soldi ma di disponibilità. Appartamenti in affitto non se ne trovano se non in rare occasioni. Io l’ultimo contratto l’ho chiuso tre mesi fa, ma la richiesta è continua. Dopo la pandemia è cominciato il declino. C’è stato il momento in cui gli affitti temporanei, quelli degli appartamenti estivi, hanno dato una mano a colmare questa mancanza. Ma questi ora, a maggio, si devono liberare e così ci sono molti in difficoltà: devono andare via e non sanno dove. I proprietari invece hanno paura. Perché durante la pandemia molti non hanno pagato (anche per motivi validi, perché hanno perso il lavoro), gli sfratti erano bloccati e sono ripresi da poco (e tra l’altro sono diventati anche molto costosi per i proprietari) e chi è riuscito a rientrare in possesso del suo immobile ora ci pensa due volte prima di affittare".

"Chi affitta lo fa a canone concordato - sottolinea Claudio Abbondanzieri della Remax - e questo aiuta a non far schizzare i prezzi, che sono però aumentati di 150 euro circa. Perché al momento il mercato degli affitti è in grandissima crisi. Non ci sono appartamenti disponibili, tant’è che se se ne libera uno lo riaffittiamo in meno di una settimana. A pesare sulla poca disponibilità anche l’aumento dei mutui dall’1,20 al 44,5% della rata. Molti inquilini infatti non lasciano case che non corrispondono più alle loro esigenze, perché sono in attesa di capire se possono permettersi di comprarne una. Ma sanno già che non ne troveranno una in affitto".

