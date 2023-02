"L’ultimo piano casa? E’ dei tempi di Fanfani"

Si sono aperti ieri pomeriggio all’hotel Flaminio i lavori del 13° congresso nazionale del Sunia e cioè il sindacato degli inquilini. Un panorama che è stato affrontato a livello nazionale ma che trova riscontri precisi anche nelle nostre aree. "Perché c’è il problemna della morosità, anche incolpevole, che esiste anche da noi, anche a livello di condomini. Anche da noi esiste il problema che non ci sono più case in affitto anche perché tanti proprietari preferiscono trasformare le abitazioni in B&B per gli affitti brevi evitando quelli di lunga durata – dice Gabriele Belfatto del Sunia – e tra centro e zona mare preferiscono affittare solamente nei tre mesi estivi. Questi fattori stanno modificando la città: nei paesi del Nord Europa si sta correndo ai ripari perché prima o poi il problema esplode. Vuol sapere a quanto risale l’ultimo piano casa? No, allora glielo dico io: ai tempi di Amintore Fanfani. Bisogna trovare rimedi ed anche molto velocemente". Uno sguardo locale che si traduce anche a livello nazionale perché queste problematiche sono diffuse in tutto il Paese".

Ieri hanno portato i saluti dell’amministrazione gli assessori Maria Rosa Conti e Luca Pandolfi. Quindi oltre a Gabriele Belfatto è intervenuto Roberto Rossini, segretario della Cgil. Quindi Tamara Ferretti, segretaria nazionale e responsabile del coordinamento nazionale Donne Anpi. A seguire le relazioni del segretario nazionale del Sunia Stefano Chiappelli.

I lavori proseguono oggi alle 15 con una tavola rotonda dal titolo:"50 anni di lotte per il diritto alla casa, un nuovo welfare per l’abitare sociale e l’affitto sostenibile". Parlano Chiara Braga parlamentare del Pd, Riccardo Novacco, presidente di Federcasa, Carlo Cellamare del Forum Disuguaglianze Diversità, Emily Marion Clancy, vice sindaco di Bologna in rappresentanza dell’Anci, Laura Mariani responsabile delle politiche abitative Cgil Nazionale e Stefano Chiappelli, segretario generale del Sunia. Modera il dibattito Martina Toti, giornalista di Collettiva.

A seguire, alle 18.30 forum delle donne con l’omaggio a Teresa Gullace.