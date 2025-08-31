L’ultimo saluto a Bedinotti domani in Duomo

Si terrà domani alle 15 in Duomo il funerale di Marco Bedinotti, scomparso venerdì, a 79 anni, dopo un breve ricovero in ospedale. Comprensibile che la famiglia di "Bedo" – così lo chiamavano amici e colleghi giornalisti - abbia scelto la chiesa principale di Pesaro per la cerimonia di congedo, per dare a tutti la possibilità di salutarlo; la parrocchia di Osteria Nuova, dove abitava, non sarebbe riuscita a contenere la folla che arriverà per l’addio.

Personaggio poliedrico Bedinotti, che si era occupato di tutti gli sport pesaresi e ne aveva praticati alcuni, come il ciclismo e il motociclismo, oltre ad aver vestito i panni dell’arbitro di calcio. Il basket era stato un amore tardivo ma totale per Marco e la sua voce aveva accompagnato decine di partite della Vuelle, sin dagli anni in cui il marchio era Scavolini. La società biancorossa lo ha ricordato con un post sulla sua pagina ufficiale: "Narratore di tante sfide dei biancorossi per numerose stagioni, grazie Bedo per le tante emozioni vissute insieme con la tua voce immancabile sui parquet di tutta Italia".

Allegro, cordiale, amante della tavola, fedele nelle amicizie e alla sua Patrizia che aveva corteggiato con caparbia sin da ragazzino riuscendo a creare con lei una bellissima famiglia. Ieri la figlia Federica lo ha ricordato così sui social: "Un uomo eccezionale, generoso come pochi, appassionato e sportivo; un papà amorevole e sempre presente, un nonno dolcissimo, un marito innamorato e devoto, un amico vero". Mancherà a molti, col suo sorriso sornione sotto l’inconfondibile baffo.

e.f.