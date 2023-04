L’ultimo saluto a Matteo, travolto da un furgone in A14

Moltissime le persone (foto) che hanno atteso ieri mattina il feretro di Matteo Fagiani, il 42enne di Cagli morto la notte tra il 27 e il 28 marzo scorsi in A14, nel tratto tra Pesaro e Fano, travolto da un furgone, mentre viaggiava a bordo della sua Polo Volkswagen.

La salma proveniva da Pesaro, e una volta arrivata amici e parenti in rispettoso silenzio sono entrati nella cattedrale di Cagli per assistere alla cerimonia religiosa celebrata dal parroco, don Diego Fascinetti.

In tutti una generale commozione per un ragazzo che già fin da piccolo insieme al fratello Valerio aveva sofferto il dolore, visto che aveva subìto la perdita dei genitori. Cattedrale gremita e con la presenza di molti amici e dei parenti più stretti che hanno voluto dare l’ultimo saluto al 42enne deceduto in autostrada.

Dopo la cerimonia religiosa il feretro di Matteo Fagiani è stato trasferito al cimitero. Riposerà accanto ai suoi amati genitori.

Mario Carnali