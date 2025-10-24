L’ultimo saluto a Palazzetti. Gli amici veri al suo fianco. Il parroco: "Era attento agli altri"

Ieri alle 15 è stato celebrato il funerale di Eligio Palazzetti. A pregare davanti alla sua bara molti di quelli che non potevano non esserci. Anche a tutti i costi: passi incerti, scalini che portano al sagrato fatti con fatica o con l’appoggio di un bastone. C’erano in chiesa quelli che avevano vissuto le luci della ribalta di questo imprenditore che ha segnato la vita della città dagli anni Settanta fino alle soglie del nuovo secolo. C’erano gli amici veri. Quelli che sono rimasti al fianco di questo imprenditore anche quando l’età dell’oro era finita.

Presenti il figlio Marco e le tre nipoti, le figlie della Claudia, "Iaia". Quindi i parenti stretti come i figli delle sorelle e del fratello di Eligio Palazzetti. Nessuno è salito sul pulpito per ricordare questo padre e nonno "ma è stata una volontà precisa della famiglia quella di celebrare un funerale molto sobrio", dice una nipote dell’imprenditore. In prima fila anche il sindaco Andrea Biancani con la fascia tricolore.

Ma a ricordare gli aspetti imprenditoriali e quelli sportivi di Palazzetti è stato don Marco, il parroco della chiesa del Porto dal pulpito: "Era una persona, Eligio, molto capace ed anche molto attenta con le persone. Siamo qui anche per ringraziarlo per quello che abbiamo ricevuto da lui, perché era una persona attenta ai problemi degli altri. E lo ha fatto anche in silenzio".

Era presente una classe imprenditoriale e di professionisti che nel tempo ha avuto contatti di lavoro, ma anche d’amicizia, quando l’impresa edile marciava a tutto vapore. Gli amici del porto con Vittorio Strapazzini e Giorgio Giovannini in rappresentanza del Club Nautico, il sodalizio che ha issato il giorno della sua morte la bandiera nera in segno di lutto per quest’uomo che è stato molte volte presidente del club tanto che ancora era presidente onorario. Presente anche l’ex presidente Francesco Galeppi.

Fascia nera al braccio domenica anche per i giocatori della Vuelle che saranno impegnati a Rimini. L’omaggio ad un uomo che è stato presidente del sodalizio per circa 13 anni e che ha segnato la svolta del club biancorosso assieme a Valter Scavolini. Presenti all’ultimo saluto il presidente le Andrea Valli e il presidente del consorzio Franco Arceci. Spiccavano anche le figure di alcuni giocatori che hanno segnato la storia del basket in città, elevando una squadra garibaldina ad una formazione di rango: Domenico Zampolini sceso da Rimini, quindi Ario Costa, Walter Magnifico, Amos Benevelli e Peppe Ponzoni. Con un manifesto funebre è stato ricordato Palazzetti anche dal circolo "Rossini", l’ex circolo dei mobilieri dove spesso andava negli ultimi anni per trascorrere qualche ora con i vecchi amici.

A rendere omaggio a questo imprenditore anche l’ex presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi e l’ex onorevole Stefano Bastianoni. Poi quel mondo che ha vissuto di riflesso le luci della ribalta. Non solo gli amici delle nipoti, ma anche quella folta schiera di collaboratori e figli dei collaboratori che l’impresa Palazzetti ha avuto nel corso di un trentennio. Presenti anche persone che avevano comprato l’appartamento a Lungofoglia e che ci tenevano a ricordare la signorilità e la disponilità che avevano incontrato sia da Palazzetti che dai suoi collaboratori. Un mondo variegato ed anche un grande amarcord.

Con aspetti amari perché quelli che sono stati più vicini a Eligio Palazzetti, hanno anche ricordato personaggi che hanno solo preso senza dare da un uomo che per un paio di decenni non ha mai dato peso al denaro. Terminata la messa – i funerali sono stati curati dalle onoranze funebri Paianini – il corpo di Eligio Palazzetti è stato portato al cimitero centrale da dove questa mattina prenderà la strada del cimitero di Cagli per essere tumulato poi accanto ai genitori, rispettando una sua precisa volontà.

Quello di Eligio Palazzetti è stato l’addio ed un grande omaggio ad un uomo che ha segnato una generazione, ma a molti ha ricordato anche quell’adagio latino sempre attuale che dice: sic transit gloria mundi.

m.g.