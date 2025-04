L’ultimo saluto al Papa. Il funerale al cinema. Porte aperte al Solaris

Il funerale di Papa Francesco sarà proposto in diretta al cinema Solaris di via Turati. Volendo vivere in comunione con altri fedeli l’esperienza delle esequie di Papa Francesco, senza necessariamente raggiungere il Vaticano, ecco la terza via: oggi, dalle ore 10, il Solaris metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini una delle sue sale per garantire sul maxischermo la diretta dei funerali, prodotta da TeleVaticano. Una situazione senza precedenti. "Vero – confermano i titolari del Solaris, Silvia Ortolani e Marco Moretti –. Per il lutto il nostro cinema, come gli altri, ha interrotto la normale programmazione. Quali aderenti al circuito Acec, associazione cattolica esercenti cinema, abbiamo avuto mandato dalla Santa Sede di aprire gratuitamente una sala del cinema per dare in diretta le esequie". I posti disponibili saranno un centinaio. "La cerimonia durerà un paio di ore – osserva Ortolani –: credo che chi verrà lo farà anche solo per condividere insieme il cordoglio, rimanendo un tempo più breve. Ciò permetterà la rotazione".

Molto più complicata sarà l’esperienza del pullman di pellegrini, partito questa mattina alle 3, da San Decenzio e diretto verso la città eterna, per i funerali di Papa Francesco. Per organizzarlo c’è voluta la determinazione di don Michele Rossini, il quale si è mosso su richiesta dell’arcidiocesi, in risposta al diffuso sentimento di affetto per il Pontefice, scomparso il 21 aprile. Considerando che i pellegrini arrivati nella città eterna in queste ore sono 270mila è immediato intuire le difficoltà logistiche che costelleranno il desidero di prendere parte alle esequie papali. Già ieri, le persone che hanno voluto rendere omaggio alla salma, hanno affrontato 5 ore in coda. Sono già a Roma, invece i 360 giovanissimi della metropolia (Pesaro, Fano e Urbino), accolti per il Giubileo degli adolescenti: accompagnati da don Enrico Giorgini e da don Giorgio Paolini, i ragazzi assisteranno anche al funerale del Papa trovandosi, di buon’ora, alla Porta santa di San Paolo Fuori Le Mura.