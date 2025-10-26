Il sangue non è un tributo inevitabile
26 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Lunano a tutta, Villa impatta, Vismara perde

vigor 1 lunano 2 VIGOR : Simeoni, Fabiani, Silvestri, Calvigioni, Camilletti, Ballarini (25’ st Magi), Stacchiotti, Mosca, Guidobaldi F. (32’ st Barigelli), Valleja (32’...

VIGOR : Simeoni, Fabiani, Silvestri, Calvigioni, Camilletti, Ballarini (25’ st Magi), Stacchiotti, Mosca, Guidobaldi F. (32’ st Barigelli), Valleja (32’ st Kurti), Guidobaldi R. (36’ st Kanté). Panchina: Bonifazi, De Maio, Montesi, Torresi, Pasqualini. All. Bedetti.

LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni, Mobili Giacomo, Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (45’ st Bracci). Montagnoli, Sema (18’ st Bosoi). Panchina: Onyekw, Marta, Cancellieri, Righi, Nobili Cristian, Germinale, Gostoli. All. Manfredini.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 9’ pt Pagliardini (rig.), 18’ pt Guidobaldi Romeo, 43’ st Battistoni.

Nel primo tempo Lunano (foto) in vantaggio su rigore con Pagliardini, poi il provvisorio pareggio di Romeo Guidobaldi con un pallonetto a seguito di un fallo laterale. Inoltre un paio di conclusioni pericolose di Montagnoli bravo il portiere locale. Anche un diagonale dell’ottimo Pagliardini che va fuori di poco. Nel secondo tempo partita equilibrata senza grosse occasioni, ma nel finale la cinica squadra di mister Manfredini trova il gol della vittoria confermando ancora di più la vetta della classifica.

