Lunano cede, all’Azzurra il titolo regionale di Prima

AZZURRA SBT: Amici (35’ st Perotti), Orsini, Tommasi (35’ st Sapizadeh), Carminucci (28’ st Pagliarini), Cameli (26’ st Mignini), Piemontese, Gaetani, Schiavi, Massi, Bolzan (26’ pt Palladini), De Panicis (13’ st Alighieri).

All. Morelli.

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Micheli, Nobili, Liera (8’ st Schiaratura), Bracci, Filippini (1’ st Portogallo), Baldelli (24’ st Galletti), Zazzeroni, Mancini (1’ st Seck), Gianotti (13’ st Giovanetti). All. Renzi

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 10’ pt e 38’ pt Massi, 24’ pt Bolzan, 28’ st Orsini.

L’Azzurra Sbt conquista il platonico titolo regionale di Prima Categoria ed il prossimo anno giocherà nel campionato di Promozione dove militerà anche il Lunano che ha vinto il girone A. Partita controllata dall’Azzurra che è sembrata superiore. Pochi sprazzi per la squadra di mister Renzi, arrivati soprattutto nel secondo tempo. La formazione locale aveva in pratica già chiuso la gara nel primo tempo andando in gol ben tre volte con i suoi ottimi attaccanti, soprattutto con Massi autore di una doppietta.

