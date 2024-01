Lunano, che colpo. E ora il Montecalvo sente il fiato sul collo

Nel girone A di Prima categoria si assottiglia il margine di vantaggio della capolista Montecalvo. Due giornate fa il team di mister Scotti era al comando della classifica con 7 punti in più della Nuova Real Metauro e 10 punti sul Lunano. Ora, quindici giorni dopo, la Nuova Real Metauro insegue a un punto e il Lunano è a meno 4. Con ogni probabilità saranno queste prime tre della graduatoria a giocarsi la vittoria del torneo considerando che la quarta, l’Osteria Nuova, è a meno 12. Nel frattempo si profila all’orizzonte il big-match di domenica prossima Avis Montecalvo- Nuova Real Metauro. Debutto vincente per Della Betta, nuovo mister del Santa Veneranda, società che ieri ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Alain Intili (ex Usav Pisaurum).

I numeri. L’Avis Montecalvo dopo la lunga striscia di risultati utili consecutivi (undici vittorie e un pareggio) ha perso le ultime due gare (a Peglio e a Lunano). L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (33 gol) mentre la difesa meno perforata appartiene alla Nuova Real Metauro (12). Di contro l’attacco più asfittico (14 reti) è dell’Audax Piobbico e del Peglio, la difesa che ha subito più reti (28) è invece quella del Santa Veneranda. Il Peglio e l’Osteria Nuova sono i team più abbonati ai pareggi (8). L’Usav Pisaurum è la squadra che ha perso più di tutte (9 volte).

Il big match. C’erano quasi 300 persone sabato a Lunano ad assistere al big match Lunano- Montecalvo. "Ci si aspettava un grande spettacolo in campo e sugli spalti e così è stato – commenta il diesse del Lunano Matteo Dominici –. Il primo tempo è stato molto equilibrato e combattuto, la partita si è sbloccata a favore nostro nel finire della prima frazione di gioco, nei secondi 45 minuti in un paio di occasioni è stato bravo il nostro portiere a neutralizzare il gol del pareggio del Montecalvo, così facendo poi siamo riusciti a fare il 2-0 e il 3-0 nei minuti di recupero. È stata una bella vittoria di gruppo, in campo non si è mai arreso nessuno e anche chi è subentrato ha giocato una gran partita. Ora testa alla gara di sabato con il Real Altofoglia".

Il commento. "Sabato ho assistito alla partita Lunano-Avis Montecalvo, come Consigliere d’area della Figc, ma soprattutto come appassionato di questo sport, non potevo mancare a questo big match", commenta Mosè Mughetti del comitato regionale della Figc. "Ho visto due ottime squadre, frutto di due strutturate e ambiziose società, e debbo dire che è stato un grande spettacolo, ma la cosa che più mi ha colpito è stato quando mi sono recato negli spogliatoi a salutare le squadre e l’arbitro Mancini di Ancona, impeccabile la sua direzione: ho visto calciatori e dirigenti delle due compagini che parlavano tra di loro, in un clima sereno e disteso, seppur con stati d’animo opposti visto il risultato, in un clima di puro fair play. Debbo convenire che è stato un vero spot per il calcio, complimenti veramente. Domenica – aggiunge Mughetti – sono stato spettatore di Piobbico-San Costanzo, avevo visto anche l’andata, una partita ricca di episodi, tecnici (due rigori) e disciplinari (due espulsioni e dieci ammoniti ); ha prevalso la compagine ospite, che dopo l’avvento di Pistarelli in panchina si sta risollevando molto bene da una classifica deficitaria, il Piobbico invece è in un momento poco felice (2 punti in 5 partite ) pur essendo ancora in zona play-off".

La classifica marcatori. Al comando con 10 reti c’è Marseljan Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 8 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), con 7 gol a testa: Filippo Pagliardini (Lunano), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Federico Benvenuti (San Costanzo) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano). 6 reti: Tommaso Odonselli (Santa Veneranda), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo) e Alessio Brugnettini Real Altofoglia).

La squadra della settimana. 1) Ottavi (Pesaro Calcio), 2) Vincenzi (San Costanzo), 3)Costantini (Santa Veneranda), 4)Menga (Peglio), 5) Vagnini (A.Tavullia), 6) Maciaroni (Vadese), 7) Boiani (Nuova Real Metauro), 8) Matteucci (Mercatellese), 9) Zazzeroni (Lunano), 10) Cazzola (Falco Acqualagna), 11) Brugnettini (Real Altofoglia). All. All. Renzi (Lunano).

Amedeo Pisciolini