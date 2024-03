Lunano, colpaccio e vetta. Montecalvo, pari a Pesaro

acqualagna

: Gori, Arradi, Stefani, Bartoli E. (30’ st Giovanelli), Smacchia, Renghi, Cazzola, Lupini (23’ st Dimuccio), Ottaviani (30’ st Bruscaglia), Marcucci, Monte Y. All. Bettelli

LUNANO: Gallinetta, Bossi, Micheli, Baldelli (35’ st Portogallo), Liera (23’ st Seck), Bracci, Pagliardini, Nobili, Zazzeroni, Mancini (35’ st Capparuccia), Gianotti (17’ st Filippini). All. Renzi

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Reti: 16’ pt Pagliardini, al 20’ st Baldelli

Con questa vittoria esterna, e con il contemporaneo pareggio del Montecalvo, il Lunano, supportato da tanti tifosi conquista il primato in classifica del girone. La prima azione è di Monte Y. che di sinistro, in area, calcia debolmente. Al 16’ retropassaggio alto di Smacchia che costringe Gori a calciare laterale: sulla rimessa, palla messa in area, liscio di un difensore, ne approfitta Pagliardini che insacca. Al 18’ occasione per Ottaviani che da due passi calcia fuori. Al 44’ Stefani fa partire un destro da fuori area che costringe Gallinetta in tuffo a deviare in angolo. Ad inizio ripresa subito Monte da 25 metri cerca di sorprendere Gallinetta ma la palla è alta. Al 65’ il raddoppio con Baldelli di testa, che anticipa in area un difensore. Nel finale è bravo Gallinetta a salvare su una mischia in area.

Nella foto: mister Maurizio Renzi (Lunano)