Lunano, da martedì chiude l’ufficio postale per ristrutturazione. Riaprirà a gennaio

Da martedì 21 l’ufficio postale di Lunano sarà chiuso per lavorini riqualificazione. La riapertura è prevista per l’8 gennaio 2024. Ad annunciarlo il Comune di Lunano e il sindaco Mauro Dini. Lo sportello è rientrato tra i primi in Italia nel progetto ‘Polis’ che riguarda la modernizzazione e l’efficientamento degli uffici. Gli utenti della zona potranno utilizzare l’ufficio di Piandimeleto (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45). Forse sarà attivata una navetta.