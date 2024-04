Lunano detta legge con la Maior. Vola in Promozione e fa festa

2

: Gallinetta, Bosoi (26’st Pagliardini), Micheli (34’st Portogallo), Baldelli, Liera, Bracci, Filippini (14’st Schiaratura), Nobili, Zazzeroni, Mancini N. (31’st Galletti), Gianotti (11’st Seck). All. Renzi

MAIOR: Maramonti, Sbrega, D. Ordonselli, Pagnoni, Rosetti, Sannipoli, Romani (14’st A. Fossa), Bravi, Mainardi, Menconi (29’st Pompili), Angelelli (14’st M. Fossa). All. Tomassetti

Arbitro: Rossetti di Ancona

Reti: 11’pt Zazzeroni, 11’st Bracci, 44’st Pompili

Festa. È la parola d’ordine di questo sabato lunanese, dopo novanta minuti che pongono fine ad un’attesa durata ventisette lunghissimi anni. All’ombra del castello c’è nuovamente la Promozione, ottenuta al termine di un campionato incredibile e di una rimonta che in pochi si sarebbero potuti immaginare: tranne questo gruppo formidabile, che ha saputo chinare la testa e macinare chilometri, lottando ed espugnando campi difficili, con in mente un unico obiettivo. È la festa di una società che ha dato tanto a questa squadra e a questo paese. È la festa dei tifosi, che oggi hanno riempito le tribune del Comunale con numeri da categorie ben superiori. I locali sbloccano subito la partita: dopo due occasioni per Mancini e Zazzeroni, è proprio quest’ultimo a finalizzare un uno contro uno con il portiere avversario. Nella ripresa è Bracci a trovare il 2-0 con un bel colpo di testa. Sul finale, dopo una bella parata di Gallinetta, la Maior accorcia ma non basta.