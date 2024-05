Lunano e quella cavalcata tosta che entrerà nella storia

Sabato 27 aprile 2024 rimarrà una data storica per il Lunano calcio perché è coincisa con il ritorno dopo 27 anni nella categoria superiore: la Promozione. Una cavalcata difficile, ostica ma che ha visto unite tutte le sinergie (società, tecnici, calciatori e tifosi) per coronare un sogno, la vittoria del campionato di Prima categoria. Una corsa iniziata a settembre con alti e qualche basso, tant’è che il 10 gennaio scorso c’è stato l’avvicendamento alla guida tecnica, con Maurizio Renzi a subentrare ad Achille Fabbri. Il Lunano era terzo in classifica generale a meno 10 punti dalla capolista Avis Montecalvo. Da qui la rincorsa per tagliare per primo il traguardo finale, un traguardo arrivato con una giornata d’anticipo e di fronte al proprio pubblico.

"È stato un percorso difficile – ammette il presidente del Lunano Massimo Galletti Financial Manager del gruppo Idrofoglia- iniziato nel giugno 2022 che ci ha visto vincere il titolo provinciale con la Unde19 nella stagione 2022/23, raggiungere i play off con la prima squadra nello scorso campionato, in cui siamo stati eliminati nello spareggio di Tavullia, solo per il peggior piazzamento. Abbiamo proseguito nella stagione 2023/24 ottenendo un 3° posto nel campionato Juniores regionale (miglior piazzamento di categoria nella storia della nostra società) e la vittoria nel campionato di prima categoria sancita con i tre punti dello scorso sabato contro la Maior. Un percorso difficile, perché la vittoria è arrivata al termine di una stagione importante, con avversari di assoluto valore che hanno reso il campionato di Prima categoria girone A uno dei più belli di sempre, basti pensare all’affluenza registrata negli stadi ed al grande seguito mediatico che ha contraddistinto la stagione ancora in corso".

"Tante le persone che hanno contribuito a questo prestigioso successo- continua il massimo dirigente del club biancoverde- ma ora vorrei evidenziare il lavoro dello staff tecnico, da mister Renzi e da tutti i componenti della rosa. Abbiamo sofferto assieme, abbiamo lottato quando tutto sembrava perso e distante anni luce. Ci abbiamo sempre creduto, e ci siamo tutti, nessun escluso, impegnati tantissimo, perché certi risultati si ottengono solo ed esclusivamente attraverso dedizione e sacrificio. Ho avuto la fortuna, assieme ai miei collaboratori, di aver creato un gruppo di bravissimi ragazzi che prima di essere discreti calciatori sono delle "belle persone" e sapevo che alla fine avremmo superato ogni ostacolo ed ogni difficoltà. Nelle ultime settimane abbiamo svolto un lavoro straordinario compattandoci in maniera incredibile, pensando solo al nostro unico obiettivo, tralasciando ogni ambizione personale e muovendoci da vera squadra. L’abbimao capito tutti, io, i miei collaboratori, i dirigenti ed un intero paese che si è stretto con calore attorno alla squadra, regalandoci emozioni indimenticabili. Il seguito e l’affetto verso questi ragazzi è stato straordinario ed ha rappresentato un ulteriore spinta verso lo storico traguardo raggiunto".

"Adesso un’altra partita da affrontare ed onorare con impegno- conclude Galletti- qualche giorno di meritato riposo e poi al lavoro per la nuova stagione dove vorremmo essere ancora protagonisti, per il nostro Lunano e di rappresentare al meglio con orgoglio un entroterra troppo spesso dimenticato". Amedeo Pisciolini