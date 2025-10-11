Lunano fa visita al Vismara. Nuova Real con i Portuali

Nel campionato di Promozione (girone A) le partite si dividono in maniera equa, quattro sono in programma per oggi e quattro per il pomeriggio di domani-domenica. Si scende in campo alle ore 15,30.

Portuali Calcio Ancona- Nuova Real Metauro. "È una partita difficile per noi - spiega il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni- perché i nostri avversari dispongono di una buona squadra". Qui il calcio d’inizio è anticipato di un’ora (14,30). Arbitra Samuele Cerolini (Macerata).

San Costanzo Marottese-Castelfrettese. "Settimana diversa rispetto a quelle passate in precedenza dopo la batosta di sabato scorso a Villa San Martino dove siamo incappati in una giornata completamente storta- osserva il diesse del San Costanzo Piccinetti-. Andiamo ad affrontare una squadra molto forte e quadrata dove la classifica rispecchia benissimo il loro cammino fino ad oggi". Arbitra Matteo Lorenzo Esposito (San Benedetto del Tronto).

Vismara 2008- Lunano. La terza in classifica ospita la capolista per un match tutto da seguire. "Affrontiamo la prima della classe – dice il diesse del Vismara Luca Carletti- che non ha mai nascosto le sue ambizioni, legittimate da una rosa di primo livello dopo una campagna acquisti altisonante. Dal canto nostro, saremo ancora privi di Pistola e Del Pivo ma abbiamo lavorato bene in settimana e siamo pronti a questa sfida importante ma non decisiva". "Affronteremo il Vismara- commenta dalla parte del Lunano il diesse Matteo Dominici - squadra che anche la scorsa stagione è partita molto forte". Arbitra Leonardo Caporaletti (Macerata).

Chiude gli anticipi il match tra Montemarcianese- Moie Vallesina. Arbitra Tommaso Domizi (Macerata).

Il programma di domani: Gabicce Gradara- Tavullia Valfoglia. Una partita che mette di fronte due formazioni in difficoltà, entrambe a quattro punti al penultimo posto della classifica, una posizione che non rispecchia per entrambe le attese della vigilia. Arbitra Houssam Eddin Chenouf (Pesaro).

Alma Fano- Villa San Martino. Pergolese-Ostra Calcio. Si gioca alle ore 15 al comunale ‘Stefanelli’ di Pergola. La Pergolese cercherà la prima vittoria stagione anche se sa di dover affrontare un team in salute (vedi la vittoria con il Gabicce) e con una campagna acquisti importante. Arbitra Romolo Bartomioli (Pesaro).

L’altra partita è Biagio Nazzaro- Vigor Castelfidardo. Arbitra Giovanni Paolo Campoli.

Amedeo Pisciolini