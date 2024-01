Lunano il comune più intelligente del centro Italia

Lunano è tra i più comuni più smart. Ed è il primo ‘intelligente’ tra quelli piccoli del centro Italia. Il riconoscimento è arrivato a fine anno, nell’ambito dell’iniziativa ‘La città dei dati’ dove gli è stato conferito il premio ‘City Vision 2023’.

"Anche i piccoli comuni possono essere luogo smart, non solo quelli grandi - spiega il sindaco Mauro Dini -. Anzi è molto sbagliato pensare il contrario e bisogna lavorare per creare terreno favorevole. Come piccole realtà possiamo dare un grande contributo per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, i servizi e l’implementazione della qualità della vita. Il messaggio che si vuole dare è che le politiche governative della Regione Marche devono tenere conto anche dei piccoli comuni quando si parla dei processi innovativi: penso, ad esempio, all’applicazione dell’intelligenza artificiale e di tutte le tecnologiche che vengono adottate nelle grandi città. Infatti se queste politiche venissero adottate nei prossimi anni potremmo garantire uno sviluppo maggiore e su più fronti. È un dato di fatto che l’Italia non può esistere con questo sviluppo solo sulle grandi realtà a discapito quelle più piccole - prosegue Dini -. Lo ha detto anche Renzo Piano a Genova nell’assemblea Anci, la sfida attuale e futura sarà quella di portare a vivere le persone nei borghi più piccoli".

Il riconoscimento di ‘City Vision’ indica il grado di ‘smartness’ attraverso 30 indicatori che misurano le sei dimensioni delle smart city, come qualità della vita, economia e gestione. "Questo risultato, di cui siamo orgogliosi, dimostra come delle azioni amministrative innovative unite alla fondamentale collaborazione di cittadini e imprese può consentire di raggiungere grandi risultati", conclude Dini.