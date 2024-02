Lunano infilza il Peglio. Montecalvo si accontenta

lunano

: Gallinetta, Bosoi, Micheli (25’st Portogallo), Baldelli, Liera, Bracci, Pagliardini (40’st Schiaratura), Nobili, Zazzeroni (46’st Galletti), Mancini N. (38’st Mazzoli), Gianotti (17’st Filippini). All. Renzi

PEGLIO: Cappelloni, Rossi N., Rossi A., Menga (19’st Bozzi), Londei, Bravi, Cencioni, Paiardini M. (34’st Santi Amantini), Scopa, Braccioni, Azzolini (19’st Tiberi). All. Giorgini

Arbitro: Giorgini di Jesi

Rete: 33’st Zazzeroni

Note: espulso all’8’ st Rossi N. per gioco falloso

Una rete di Zazzeroni regala al Lunano la vetta della classifica. I locali iniziano premendo sull’acceleratore e al 15’ hanno una grande opportunità quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per fallo di mano, ma Mancini colpisce la traversa. Ad inizio ripresa gli ospiti si fanno vedere con maggiore intensità e vanno vicini al vantaggio con un sinistro di Azzolini, ma all’8’ rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Nicola Rossi. Il Lunano prende di nuovo in mano le redini dell’incontro, ma al 20’ il Peglio sfiora il vantaggio con la conclusione di Bravi respinta sulla linea di porta: gli uomini di mister Giorgini reclamano per un fallo da rigore, ma Giorgini da Jesi lascia proseguire. Arriva il gol della vittoria: splendido traversone dalla sinistra di Liera per Zazzeroni, che mette a segno il nono centro stagionale e corre con tutta la squadra sotto una tribuna in festa.