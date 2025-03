Lunano, nozze d’oro per i coniugi Schiaratura

LUNANO

Nozze d’oro oggi nell’alto Montefeltro, a Lunano. Festeggiano i loro cinquanta anni di matrimonio i coniugi Alvaro Schiaratura e Rosanna Cucchiarini e la famiglia ha deciso di regalargli un augurio speciale per dimostrargli tutto l’affetto. "Tantissimi auguri dalle nipotine Silvia e Sofia assieme ai nonni Giorgio e Roberta, assieme a tutti parenti e i loro cari per condividere questo momento di grande felicità". Un traguardo importante e che merita di essere festeggiato con calore e affetto da tutti. Quindi, tanti auguri per l’anniversario anche da tutta la redazione de il Resto del Carlino Pesaro.