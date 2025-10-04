Lunano riceve la Biagio. San Costanzo con il Villa

Nel campionato di Promozione (girone A) oggi anticipano 7 partite. Una giornata (la quinta d’andata) in cui le compagini cercano chi il riscatto chi la continuità. Si gioca su tutti i campi alle ore 15,30. Questo il programma odierno.

Nuova Real Metauro- Pergolese. "La partita con la Pergolese- spiega il mister della Nuova Real Metauro Andrea Ferri- sarà sicuramente difficile in quanto affrontiamo una squadra con giocatori esperti di categoria che vorranno riscattare il risultato negativo di domenica scorsa. Per quanto riguarda la mia squadra, nonostante qualche defezione per infortunio, mi aspetto una prova di carattere che dia seguito alla buona prestazione fatta domenica scorsa in casa dell’Alma Fano Calcio". Roberto Rossi mister della Pergolese così commenta: "Ovviamente per noi è un crocevia importante perché veniamo da 4 giornate difficili". Arbitra Francesco Di Maio (San Benedetto del Tronto).

Ostra- Gabicce Gradara. "Sarà una battaglia- osserva alla vigilia del match il trainer del Gabicce Simone Lilli- perché il campo dell’Ostra non è grande, il fattore campo è importante, l’avversario è di temperamento. Affrontiamo una squadra compatta, aggressiva, che interpreta al meglio lo spirito che richiede questo campionato, con bravi giocatori in ogni reparto. L’ho vista all’opera nella trasferta di San Costanzo dove vinceva 2-0 ed è stata raggiunta nel recupero. Mi ha ben impressionato". Arbitra Alessio Giustozzi (Macerata).

Lunano- Biagio Nazzaro. "Ospiteremo la Biagio Nazzaro- dice il diesse del Lunano Matteo Dominici- che arriva da una vittoria sul difficile campo del Vismara e che finora ha subito solamente due gol. E’ una squadra ostica e compatta, allenata da un mister con grande esperienza, non sarà una partita facile perché loro vorranno portare a casa punti fondamentali per la classifica". Arbitra Samuele Cerolini (Macerata).

Villa San Martino- San Costanzo Marottese. "Affrontiamo una squadra che non ha mai perso- dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci- ha il miglior attacco, gioca con grande spirito e davanti ha ottime qualità ha messo i difficoltà chiunque, per noi sarà fondamentale tornare a muovere la classifica". Dalla parte del San Costanzo il diesse Piccinetti commenta: "Affrontiamo una squadra che fa del fattore campo un’arma in più". Arbitra Mattia Dovesi (Ancona).

Le altre: Moie Vallesina- Alma Fano. Arbitra Enrico Cittadini (Macerata); Castelfrettese- Portuali Calcio Ancona; Vigor Castelfidardo- Montemarcianese. Domani (domenica) si gioca la partita rimasta: Tavullia- Valfoglia- Vismara 2008. Il dg del Tavullia Andrea Rossi cosi presenta questo derby: "Affrontiamo un Vismara quadrato in ogni reparto con un’identità precisa di gioco e carattere. Sarà sicuramente un derby da interpretare al meglio, nel quale serve da parte nostra una prestazione di collettivo. Come i nostri avversari lamentiamo qualche assenza importante. Motivo in più per chi scenderà in campo a dare il cento per cento". Arbitra Romolo Bartomioli (Pesaro).

Amedeo Pisciolini