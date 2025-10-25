Lunano va a Castelfidardo. Nuova Real scende in riviera

Gare importanti sia per il morale che per la classifica nell’ottava giornata del campionato di Promozione. Tra le 16 protagoniste c’è chi vuol dare continuità ai risultati chi invece cerca il riscatto. Cinque gli anticipi di oggi.

Portuali Calcio Ancona- Villa San Martino. Si gioca al "S.Giuliani" Torrette di Ancona alle ore 14,30. I padroni di casa vengono dal buon pareggio sul campo del Moie mentre i pesaresi sono reduci dal successo casalingo contro la Pergolese. "Affrontiamo una squadra forte e attrezzata per lottare per le posizioni di vertice- commenta il mister dei pesaresi Matteo Crisantemi- rinfrancata dal pareggio ottenuto a Moie all’ultimo assalto. Arriviamo bene alla gara avendo subito solo 2 gol nelle ultime 4 partite, e per una squadra come la nostra che vuole sempre determinare il risultato attraverso la prestazione, e attacca con tanti uomini, è importante". Arbitra Lorenzo Mariani di Ascoli Piceno.

San Costanzo Marottese- Moie Vallesina. Si scende in campo al Comunale di San Costanzo alle ore 15,30. "Speriamo di invertire la rotta dopo alcune settimane di risultati negativi- dice il diesse del S.Costanzo Piccinetti- la squadra per atteggiamento, voglia e determinazione non ha peccato in nessuna partita però in questo momento gira così e dobbiamo essere bravi noi ad andarci a prendere quel qualcosa in più, perché ora come ora non ci basta fare buone prestazioni". Arbitra Daniele Serenellini di Ancona.

Vigor Castelfidardo – Lunano. Si gioca al Comunale "Leo Gabbanelli" di Castelfidardo alle ore 15,30. "A Castelfidardo- spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici- cercheremo di livellare la prestazione tra primo e secondo tempo, fino ad ora le due frazioni le abbiamo affrontate in modo diverso, dovremmo essere bravi a correggere le imperfezioni e cercare di portare a casa punti importanti in trasferta". Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Vismara 2008- Ostra Calcio. Il Vismara che oggi avrà disponibile il giocatore di fascia Baruffi Kevin, classe 2003, proveniente dalla K. Sport Montecchio cerca il riscatto dopo la battuta d’arresto di sette giorni fa con la Nuova Real Metauro. Si scende in campo al Comunale Vismara alle ore 15,30. Arbitra Davide Gismondi di Macerata.

Montemarcianese- Alma Fano Calcio. Qui si gioca al Comunale "L. Di Gregorio" di Montemarciano alle ore 15,30. Arbitra Lorenzo Paoletti di Fermo.

Le partite di domani (domenica)

Gabicce Gradara – Nuova Real Metauro si scende in campo al Comunale ‘G.Magi’ di Gabicce Mare alle ore 14,30. "Affrontiamo una formazione in salute, che ha entusiasmo, come del resto tutte le altre neopromosse – spiega il mister dei rivieraschi Lilli – che è più forte di noi visto che ha sei punti in più". Arbitra Marco Graziosi di Pesaro.

Pergolese-Castelfrettese. Si gioca al Comunale "Stefanelli" di Pergola alle ore 15. Arbitra Samuele Cerolini di Macerata.

Biagio Nazzaro- Tavullia Valfoglia. Si gioca al Comunale di Chiaravalle alle ore 14,30. Arbitra Michele Cesca di Macerata. Amedeo Pisciolini