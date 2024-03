L’Under 17 a caccia delle finali. Primo squillo fuori casa a Livorno

Con sole tre giornate da disputare prima di completare il calendario della regular season, il girone 5 del campionato under 19 osserva una settimana di riposo, con le due pesaresi che torneranno quindi in campo lunedì prossimo: la Carpegna Prosciutto - già qualificata per le finali nazionali e a caccia del primo posto del girone eliminatorio - ospite della Virtus Bologna e il Bramante in casa contro Colleferro. In assenza del massimo campionato giovanile si prendono la scena allora le annate 2007-2008 impegnate nei gironi interregionali di ammissione alle finali nazionali, con focus principale sul girone B della Carpegna Prosciutto.

La Vuelle allenata dal responsabile del settore giovanile Mattia Costa, dopo aver perso l’esordio a Ostia ed essersi subito riscattata in casa contro la Reggiana, sabato scorso a Livorno ha trovato i primi due punti fuori casa. Partita complicatissima contro un Don Bosco ancora imbattuta: dopo il primo quarto chiuso sotto 18-17, i biancorossi mettono la freccia e vanno avanti 33-39 all’intervallo. Il vantaggio regge anche al rientro dagli spogliatoi, chiudendo sul +4 a dieci minuti dalla fine, prima che i padroni di casa piazzino un super parziale che li porta avanti 71-64 a 1’10’’ dalla fine. Sembra finita, ma la Vuelle trova 7 punti da Reginato (tripla del -4 e le due penetrazioni finali) insieme al 2/2 dalla lunetta di Selvatici, prima che Stable Terry con l’1/2 dalla lunetta fissi il punteggio finale sul 72-74. Miglior marcatore quest’ultimo con 21 punti, seguito da Reginato e Pagnini a 13. Appuntamento a sabato a Baia Flaminia contro Laurenziana Firenze. Si è conclusa infine la prima fase del campionato under 15, con la Vuelle che ha mancato l’aggancio finale alla Stamura Ancona, cedendo in casa ai dorici 60-70.

Leonardo Selvatici