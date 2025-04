L’Under 19 accede agli spareggi. Batte Forlì e sfida la Stella Azzurra

All’Under 19 serviva un’impresa, ed un aiuto dagli altri campi, nell’ultima giornata della regular season del campionato per accedere agli spareggi nazionali, e tutto ciò si è verificato nella serata di lunedì. Il primo compito era quello di battere Forlì in casa propria, quinta in classifica ad appena +2 da Pesaro e San Lazzaro e quindi anch’essa obbligata a vincere, e il finale in volata ha premiato i biancorossi 66-71. Nel primo quarto in particolare la Vuelle ha provato a dare lo strappo decisivo sfruttando l’imprecisione al tiro dei padroni di casa (4/20) per il 9-24 al ‘10, prima di essere subito ripresa nel punteggio una volta sciolta la tensione (32-35 all’intervallo). La partita quindi si stabilizza sull’equilibrio, con Pesaro che si affida a Cornis e Stazi, migliori marcatori con 21 e 15 punti rispettivamente, per tenere la testa della gara fino al ‘40 e conquistare i due punti vitali. Un’ora più tardi arriva l’ufficialità della vittoria di Bologna San Lazzaro e della sconfitta di Empoli, le due formazioni a pari merito con la Vuelle, cosa che comporta di conseguenza un arrivo a quota 30 per VL, San Lazzaro e Forlì. A pagare sono questi ultimi, mentre esulta Bologna, che incontrerà Gran Torino, e la stessa Pesaro, che si guadagna un’ulteriore chance per accedere alle Finali Nazionali. L’avversaria sarà la Stella Azzurra Roma nel match in programma lunedì 14 aprile in campo neutro (ancora da decidere). La vincente dovrà vedersela poi nel secondo spareggio contro la vincente di Brescia-Varese.

Quarta vittoria su quattro per la Vuelle under 17 Eccellenza, che vince il derby contro la Jesi Basket Academy (57-74) e rimane in testa alla classifica del proprio girone interregionale, con una vittoria di vantaggio sulla Virtus Bologna. Prossimo match in programma sabato a Baia Flaminia contro San Paolo Ostiense per chiudere al meglio l’andata. Nel girone di prosecuzione, vittoria esterna per il Bramante 58-72 a Recanati confermando la propria leadership nel girone A, mentre perde l’Italservice Loreto in casa di Matelica 84-71, rimanendo a zero punti. Alle battute finali la stagione regolare dell’under 15 Eccellenza, che a due partite dalla fine rimane in attesa della terza classificata, che dovrà passare dal pre-spareggio, tra la Vuelle a quota 26 e le due formazioni perugine, Svila Perugia e Pontevecchio, distanti appena due punti. Tutto nelle mani dei biancorossi, all’ultima giornata impegnati proprio contro la Svila.

Leonardo Selvatici