Lunedì arriva l’Italia di Pozzecco . E si va verso un altro "sold-out"

Una lunga pausa, come sempre in febbraio, prima che il campionato riprenda con le ultime dieci giornate che determineranno i verdetti della stagione 2023/24. Pesaro non resterà comunque troppo senza basket visto che la prossima settimana, concluse le Final Eight di Coppa Italia, arriverà in città la Nazionale di Pozzecco (foto). Gli azzurri saranno in città dal 19 febbraio, giornata in cui svolgeranno il primo allenamento; quello del 20 febbraio (dalle 11 alle 13) sarà aperto a tutti. Il 21 febbraio, alle ore 15 in Comune, la conferenza stampa di presentazione con il Ct dell’Italia e capitan Nicolò Melli e la sera dopo, alle 20.30, la partita degli azzurri contro la Turchia. Si va verso il sold-out, proprio come accadde l’11 novembre del 2022 contro la Spagna, ma ci sono ancora dei biglietti disponibili sul circuito di Vivaticket. Una grande risposta da parte di Pesaro, anche se non c’è nessun biancorosso fra i convocati, purtroppo: tutti si aspettavano un posto fra i 12 per Leonardo Totè che nella prima parte del campionato era andato come un treno, poi un vistoso calo l’ha portato a perdere minuti e fiducia ed anche l’interesse del Ct è tramontato, tanto che Poz ha preferito convocare Guglielmo Caruso che a Milano gioca meno di 7’ di media.

e.f.