Lunedì l’addio col picchetto militare

Al funerale di Roberto Biagiotti, lunedì 14 agosto, in Duomo alle ore 16, è previsto il picchetto militare del 28esimo Reggimento Pavia. "Chi conosceva bene Roberto – spiega Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale – sa del suo sogno di entrare a far parte dell’Esercito Italiano. Aspirava a fare il riservista". Il diabete, emerso già all’età di 13 anni, fu un fattore limitante. "Per Biagio è stato un rimpianton non poter accedere alla carriera militare – conferma Giulio Tomassoli, tra i suoi carissimi amici –. Ma Biagio non era uno che si arrendeva: così ha fatto il concorso di selezione per la riserva obbligatoria dell’esercito. Qualora la Difesa avesse bisogno di attivare la professionalità attiva il riservista per il tempo e il mandato necessario. Biagio ha concorso mettendo al servizio dell’esercito la propria professionalità di avvocato. Aveva superato le prove. Attendeva a giorni la chiamata al giuramento".

In memoria di questo sogno ad un passo dall’essere avverato, Perugini (con lui nella foto) ha chiesto al 28°, ottenendo dal comandante, il colonnello Antonio Di Leonardo, la presenza dei militari. Sempre in virtù del ruolo svolto al servizio della città, da ieri la bandiera del Comune è a mezz’asta. "Sono sicuro – ha detto il sindaco Matteo Ricci – di interpretare il sentimento della comunità ricordando l’impegno civile e amministrativo che Roberto ha svolto in questi anni in Consiglio comunale. A nome della comunità, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la sua prematura scomparsa che oggi ci lascia senza parole. Certi che non lo dimenticheremo". Al cordoglio del sindaco si unisce quello dei vertici della Provincia: del presidente Giuseppe Paolini e del direttore Marco Domenicucci. "E’ una notizia che ci sconvolge. Ci mancherà profondamente: ha sempre dato un contributo costruttivo". Al coro si uniscono il presidente Aspes, Luca Pieri, Andrea Biancani e il direttivo di Confesercenti.

s.v.r.