Lunedì l’ultimo saluto a Forlani Funerali di Stato con Mattarella

di Giorgio

Guidelli

"Sì, solo ora che se n’è andato, rivediamo tutto. E ne cogliamo lo spirito, la grandezza. E anche il grande vuoto che lascia". Alessandro Forlani, ex senatore, figlio del presidente, lo scandisce al telefono. Con i fratelli Luigi e Marco non s’è perso un istante del padre. L’hanno seguito anche negli sguardi.

"Ma ora che ci ha lasciato – spiega Alessandro – ne cogliamo appieno la cifra. Di lui restano le doti di mediazione, lo spirito costruttivo e scevro da faziosità. Era schivo alle polemiche e rappresentò, in fondo, il garante della coalizione che ha governato il Paese dalla solidarietà nazionale fino al Novantadue". Quelle doti sono un ritornello nel ricordo. Assieme ad un altro pilastro: la famiglia. La sua città: Pesaro. La sua passione: il calcio. Per lui, il più grande politico pesarese di tutti i tempi, saranno celebrati funerali di Stato, in programma lunedì, alle 11, alla basilica dei Santi Pietro e Paolo di Roma, all’Eur. Ci saranno, con ogni probabilità, il premier Giorgia Meloni e anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Disposta, tra l’altro, secondo protocollo, dall’8 al 10 luglio, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea. E intanto, verso la casa dell’Eur, e anche nelle redazioni e sui social, sono piovuti messaggi di ricordo. A cominciare proprio dal Capo dello Stato: "E’ stata una personalità di spicco della Repubblica per una lunga stagione, e la sua azione nel governo e nel partito di maggioranza relativa ha contribuito all’indirizzo del Paese, alla sua crescita democratica, allo sviluppo economico e al consolidamento del ruolo italiano in Europa, nell’Alleanza Atlantica". Poi Romano Prodi: "Scompare un importante esponente della prima Repubblica, più volte chiamato a grandi responsabilità di governo, anche in momenti particolarmente difficili per la vita del Paese". Seguono a valanga gli omaggi di Casini: "E’ l’ultimo grande democristiano che ci lascia. Abbiamo un dovere di riconoscenza e di gratitudine". E poi di Lupi: "E’ stato un protagonista della storia politica italiana, una persona di grande spessore". Cesa ha sottolineato: "L’Italia perde un uomo onesto e buono, un grande servitore delle istituzioni". Affettuoso e sincero il commento di Stefania Craxi: "Voglio ricordare la sua collaborazione leale e fruttuosa con mio padre negli anni del governo, di cui fu un vicepresidente autorevole e di grande aiuto". Per non parlare dei messaggi arrivati dai fedelissimi delle Marche e dai politici regionali. Spicca anche il cordoglio di Matteo Renzi: "Un abbraccio alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che hanno condiviso gli ideali cristiano-democratici in politica". Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha rimarcato come con Forlani scompaia "uno dei protagonisti più importanti della storia politica e istituzionale del nostro Paese e un autorevole rappresentante del cattolicesimo democratico".

Antonio Saccone, commissario regionale Udc Marche, ha scandito: "Onestà, servizio al prossimo e dedizione al bene comune: ecco chi era Arnaldo Forlani". Il ministro Tajani non ha voluto far mancare le sue parole: "Una carriera di spicco con la quale ha segnato pagine importanti della storia politica italiana. Anche attraverso scelte coraggiose e di rottura". Come quelle ricordate dai suoi detti, efficaci. Proprio al Carlino, qualche anno fa, nell’anniversario della strage di piazza Fontana, disse: "Fu chiaramente un tentativo eversivo, di ribaltare le istituzioni". E su Moro e il sequestro sottolineò: "I nemici della democrazia lo avevano a bersaglio". Parole scudocrociate. Anzi, crociate. D’una chiarezza estrema. E coraggiosa.